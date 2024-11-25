В Украине девочка родилась с мужскими половыми органами: подробности редкой генетической аномалии

Девочке медики уже сделали операцию.
В больнице "Охматдет" прооперировали девочку, которая имеет врожденную генетическую аномалию, чтобы провести такое медицинское вмешательство привлекли целую группу разных специалистов.
Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.
Ребенок, о котором мы рассказываем – девочка извне, девочка внутри, но имеет генетическую особенность.
"Внешние половые органы были полностью сформированы, как мужские. Генетическая эндокринологическая болезнь, когда во время беременности у эмбриона начинают многовато вырабатываться мужские половые органы и внешние половые органы формируются, как мужские, а не женские", — говорит Максим Пономаренко, заведующий отделением детской НДСЛ "Охматдет".
Это редкий случай и задачей врачей было понять, кем чувствует себя ребенок. И когда именно нужно делать такую операцию.
"Еще на этапах, до госпитальных этапов, было установлено, что она генетическая девочка, она развивалась как девочка, она себя чувствует как девочка, она играет и растет, сознательно чувствует себя девочкой", — говорит Инна Бачинская, заведующая отделением детской гинекологии НДСЛ "Охмадит".
ТСН не показывает лицо ребенка не только из-за врачебной тайны.
Врачи решили рассказать эту историю, чтобы поддержать других детей и их родителей, что, хотя это и редкая генетическая особенность, но они не сами и ребенку могут помочь в Украине.
"Чаще всего отправляют во Францию или Сербию и говорят, что наши точно не помогут, у нас никто такое не оперирует. И все эти дети, которые рождаются с проблемами с внешними половыми органами, они все уезжают за границу. Я считаю это неправильно и нечестно по отношению к нам врачам", — говорит Алина Пусько, детская урологиня НДСЛ "Охматдет".
После операции прошло две недели. Все это время врачи следили или не будет осложнений, ведь такую столь сложную операцию делали впервые.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Одесса после УДАРА БАЛИСТИКОЙ НАЖИВО!Генетическая АНОМАЛИЯ!
Напомним, во Львове хирурги провели операцию и спасли младенца.
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