Категория
Эксклюзив ТСН
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Украине девочка родилась с мужскими половыми органами: подробности редкой генетической аномалии

В Украине девочка родилась с мужскими половыми органами: подробности редкой генетической аномалии

В Украине медики провели уникальную операцию

Девочке медики уже сделали операцию.

В больнице "Охматдет" прооперировали девочку, которая имеет врожденную генетическую аномалию, чтобы провести такое медицинское вмешательство привлекли целую группу разных специалистов.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Ребенок, о котором мы рассказываем – девочка извне, девочка внутри, но имеет генетическую особенность.

"Внешние половые органы были полностью сформированы, как мужские. Генетическая эндокринологическая болезнь, когда во время беременности у эмбриона начинают многовато вырабатываться мужские половые органы и внешние половые органы формируются, как мужские, а не женские", — говорит Максим Пономаренко, заведующий отделением детской НДСЛ "Охматдет".

Это редкий случай и задачей врачей было понять, кем чувствует себя ребенок. И когда именно нужно делать такую операцию.

"Еще на этапах, до госпитальных этапов, было установлено, что она генетическая девочка, она развивалась как девочка, она себя чувствует как девочка, она играет и растет, сознательно чувствует себя девочкой", — говорит Инна Бачинская, заведующая отделением детской гинекологии НДСЛ "Охмадит".

ТСН не показывает лицо ребенка не только из-за врачебной тайны.

Пациентка не показывает лицо, поскольку ребенок очень уязвим / ©
Пациентка не показывает лицо, поскольку ребенок очень уязвим

Врачи решили рассказать эту историю, чтобы поддержать других детей и их родителей, что, хотя это и редкая генетическая особенность, но они не сами и ребенку могут помочь в Украине.

"Чаще всего отправляют во Францию или Сербию и говорят, что наши точно не помогут, у нас никто такое не оперирует. И все эти дети, которые рождаются с проблемами с внешними половыми органами, они все уезжают за границу. Я считаю это неправильно и нечестно по отношению к нам врачам", — говорит Алина Пусько, детская урологиня НДСЛ "Охматдет".

Медики провели уникальную операцию / ©
Медики провели уникальную операцию

После операции прошло две недели. Все это время врачи следили или не будет осложнений, ведь такую столь сложную операцию делали впервые. 

Один случай на миллион! В Охматдете прооперировали девочку, родившуюся с мужскими органами

Один случай на миллион! В Охматдете прооперировали девочку, родившуюся с мужскими органами

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:   Одесса после УДАРА БАЛИСТИКОЙ НАЖИВО!Генетическая АНОМАЛИЯ!

Напомним, во Львове хирурги провели операцию и спасли младенца.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация