В Украине девочка родилась с мужскими половыми органами: подробности редкой генетической аномалии

В больнице "Охматдет" прооперировали девочку, которая имеет врожденную генетическую аномалию, чтобы провести такое медицинское вмешательство привлекли целую группу разных специалистов.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Ребенок, о котором мы рассказываем – девочка извне, девочка внутри, но имеет генетическую особенность.

"Внешние половые органы были полностью сформированы, как мужские. Генетическая эндокринологическая болезнь, когда во время беременности у эмбриона начинают многовато вырабатываться мужские половые органы и внешние половые органы формируются, как мужские, а не женские", — говорит Максим Пономаренко, заведующий отделением детской НДСЛ "Охматдет".

Это редкий случай и задачей врачей было понять, кем чувствует себя ребенок. И когда именно нужно делать такую операцию.

"Еще на этапах, до госпитальных этапов, было установлено, что она генетическая девочка, она развивалась как девочка, она себя чувствует как девочка, она играет и растет, сознательно чувствует себя девочкой", — говорит Инна Бачинская, заведующая отделением детской гинекологии НДСЛ "Охмадит".

ТСН не показывает лицо ребенка не только из-за врачебной тайны.

Пациентка не показывает лицо, поскольку ребенок очень уязвим

Врачи решили рассказать эту историю, чтобы поддержать других детей и их родителей, что, хотя это и редкая генетическая особенность, но они не сами и ребенку могут помочь в Украине.

"Чаще всего отправляют во Францию или Сербию и говорят, что наши точно не помогут, у нас никто такое не оперирует. И все эти дети, которые рождаются с проблемами с внешними половыми органами, они все уезжают за границу. Я считаю это неправильно и нечестно по отношению к нам врачам", — говорит Алина Пусько, детская урологиня НДСЛ "Охматдет".

Медики провели уникальную операцию

После операции прошло две недели. Все это время врачи следили или не будет осложнений, ведь такую столь сложную операцию делали впервые.

Один случай на миллион! В Охматдете прооперировали девочку, родившуюся с мужскими органами

Напомним, во Львове хирурги провели операцию и спасли младенца.

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