В Украине девушки осваивают новые специальности: они рассказали, как у них это получается

Украинки все чаще осваивают новые специальности из-за мобилизации мужчин. Что известно?

В учреждениях профтехобразования увеличивается количество учениц. А перечень специальностей, которыми они овладевают, растет. Педагоги говорят - девушки овладевают теорией не хуже ребят, но на практике сталкиваются с неожиданными вызовами. Совместно со Швейцарией Украина начала уникальный образовательный проект, который собрал лучших учениц на тренинге в Ивано-Франковске.

Об этом в материале корреспондента ТСН Аллы Пасс.

25 девушек, которые получают строительные профессии, со всей Украины съехались в Ивано-Франковск. Здесь для них устроили специальный тренинг. Все больше девушек осваивают строительные профессии, которые до сих пор считались мужскими - тенденция вызвана полномасштабной войной, говорят педагоги.

"Если раньше 5% было девушек, то сейчас до 30% у нас девушек", - говорит методист Полтавского высшего межрегионального профессионального училища Людмила Беберина.

"В прошлом году была девочка, сварщица в 3 поколении, которая участвовала в конкурсе в Чехии, 10 стран и заняла 25 место из 200. она умеет варить и сейчас на производстве работает сварщиком", - говорит заместитель директора Харьковского регионального центра профессионального образования, инновационных технологий, строительства и промышленности Галина Сипневская.

Галина Сипневская.

Харьковчанка Карина мечтала о карьере психолога или педагога, но в итоге учится проводить электричество. Будущую профессию, говорит, выбрала сознательно.

"Как вы знаете, с энергетикой сейчас, отключениями, не очень. Поэтому думаю поступлю на эту профессию и все. Сейчас мобилизация и все так, поэтому без мужчин мы должны что-то делать", - говорит ученица Харьковского регионального центра профессионального образования, инновационных технологий, строительства и промышленности Карина Топчий.

В Ивано-Франковске состоялась наработка так называемых "софт-скилс" - навыков, которые понадобятся девушкам в условиях конкуренции с мужчинами. И научат их преодолевать вызовы, с которыми женщины раньше не сталкивались.

Украинки овладевают новыми специальностями

"Когда девушки заходили на программу, у многих этой уверенности в себе, в своем будущем не было. Мы учим их, как держаться, выходить из кризисных ситуаций. У многих девушек в нашей программе уже даже есть желание делать собственный бизнес", - говорит руководитель группы тренеров проекта Тарас Таныгин.

Екатерина из Полтавы мечтает о собственной кофейне. В училище, говорит, шла, чтобы кондитером. В приемной комиссии передумала и теперь учится класть плитку и монтировать гипсокартонные конструкции.

"Одна из причин, почему я пошла на эту профессию - война. Мужчин мало, лучше я пойду сейчас на строителя и буду восстанавливать нашу страну", - говорит Екатерина Самчук.

Педагоги уверяют - хоть работа физически нелегкая, война девушек закалила, и они ребятам даже фору дают.

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Напомним, в Министерстве национального единства Украины хотят возвращать украинцев домой, обещают мужчинам бронирование и работу на предприятиях ВПК.

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