В Украине для автобусов и грузовиков перекрыли важную трассу, ведущую к границе: подробности

Трасса Одесса-Рени перекрыта

В Одесской области из-за резкого ухудшения погодных условий введены ограничения на стратегической трассе Одесса-Рени. С пяти утра вторника движение для автобусов, микроавтобусов и грузового транспорта запрещено. Мощные снегопады сменили ледяные дожди, что превращает дорогу в каток.

Подробности с места событий рассказал корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Безопасность превыше всего: позиция полиции

Сейчас выезд из Одессы в сторону Рени для габаритного транспорта заблокирован. Аналогичные ограничения действуют и в Измаильском районе. Полиция пошла на такой шаг, чтобы предотвратить масштабные пробки и несчастные случаи, которые часто случаются на этом участке во время непогоды.

Сергей Кравченко, представитель ГУНП Одесской области: «Лучше временно ограничить движение, чем потом задействовать значительные силы и средства для освобождения людей из снежных заносов. На данный момент на всей протяженности автодороги М-15 у нас задействовано семь экипажей групп реагирования патрульной полиции, которые отводят грузовики в места временного отстоя, а также 4 экипажа патрулируют трассу».

Граница на замке и риски для водителей

Температура воздуха стремительно упала, а трассу засыпало снегом. Ситуация осложняется тем, что из-за низких температур водители рискуют замерзнуть в застрявших авто, когда заканчивается топливо.

Главные факты о ситуации на дорогах:

Международное сообщение: Соседи из Молдовы также перекрыли движение на въезд в Украину.

Граница: Временно не работают международные пункты пропуска.

Работа дорожников: Отсутствие транспорта на трассе позволяет технике быстрее и эффективнее расчищать покрытие.

Прогноз синоптиков: намерзающий дождь

Облегчения в ближайшее время не ожидается. Синоптики прогнозируют, что к вечеру будет идти обильный дождь, который мгновенно намерзает на охлажденной поверхности дорог. Позже ожидаются новые снегопады.

«Думаю, сегодня ехать по трассе Одесса-Рени точно не стоит. Мы будем следить за решением об открытии дороги и обязательно сообщим об этом», — говорит Сергей Осадчук, корреспондент ТСН.

Водителям настоятельно рекомендуют переждать непогоду в безопасных местах и не испытывать судьбу на скользкой трассе.

