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В Украине Днестр резко теряет воду: какие "сокровища" находят на дне реки и что говорят экологи

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В Украине Днестр резко теряет воду: какие "сокровища" находят на дне реки и что говорят экологи

Днестр

В Госводоагентстве говорят, за последние недели динамика наполнения русла Днестра достаточно хорошая.

Одна из крупнейших украинских рек Днестр постоянно теряет воду.

Очевидцы постоянно снимают это и выкладывают в сеть. Есть множество видео изрезанного дна реки и малого ручья там, где когда-то была большая водяная гладь. Впрочем гидрологи уверяют катастрофы нет, хотя и есть определенное влияние на экосистему.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

В Сети публикуют видео с обмелевших рек, которые впадают в Днестр. Но и сама «артерия», что вторая по величине в Украине - обмелела не меньше.

Местные жители также распространили видео реки Днестр в районе Хотинской крепости, где почти нет воды. 

Через неделю после этого ролика вода в этих местах уже несколько вернулась, хотя и не полностью. А началось все с середины апреля, рассказывает эколог нацпарка «Хотинский», спускаясь со съемочной группой ТСН к порепаному от обезвоживания илу.

Днестр / ©
Днестр

"Если посмотреть туда - то там довольно пологий берег и может показаться, что вода отошла на метров на 100, может и больше. Но это нам не дает правдивой информации. Вот здесь, где крутой склон, можно действительно оценить насколько упала вода, это примерно 3-3,5 метра по скалам", - говорит начальник отдела эколого-образовательной работы нацпарка „Хотинский“ Юрий Стороженко. 

Отходила вода быстро, говорит эколог. Из-за этого погибло огромное количество речных моллюсков. Что касается рыбы, то массового мора взрослых особей здесь нет и не было. Впрочем, вред популяции это все же нанесло. 

"Рыба откладывает икру на мелководье, вода отойдя обнажила участки дна, где была отложена икра и рыба погибла. Это приведет к значительной потере рыбных ресурсов в Днестре", - объясняет эколог. 

В Госводоагенстве говорят, за последние недели динамика наполнения русла Днестра достаточно хорошая. На Днестре есть три гидроэлектростанции, и хотя глобально они не могут конкурировать с ГАЭС на Днепре по мощности, но сейчас без полной их нагрузки электросистеме страны не обойтись, поэтому воду и сбросили. К этому шагу пришлось прибегнуть после подрыва россиянами Каховской ГЭС, после ракетных обстрелов Днепрогэса и даже Трипольской ТЭЦ и еще десятков других объектов. 

Днестр / ©
Днестр

"Это является вынужденной мерой, это не то, что там было планово, или нет, здесь мы все понимаем, что это вынужденная мера для поддержки работы объединенной энергетической системы Украины", - говорит заместитель Председателя Госводагентства Игорь Васильевич Гопчак.

Сейчас еще сохраняется угроза, что из-за этого город Хотин и несколько десятков сел вокруг останутся без воды, она и так несколько ушла из колодцев. Однако в Госагентстве водных ресурсов надеются, Днестр наполнится до конца июня, больше всего на этой и следующей неделе, ведь синоптики прогнозируют продолжительные дожди. А до тех пор все заинтересованные идут рассматривать мелководную реку, и искать находок. Уже доставались монеты и жернова, или же оказывались каменные погреба или туннели. 

"Сокровища" на дне Днестра

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 за 3 июня 2024 | Полный выпуск новостей

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