В Украине Днестр резко теряет воду: какие "сокровища" находят на дне реки и что говорят экологи

Одна из крупнейших украинских рек Днестр постоянно теряет воду.

Очевидцы постоянно снимают это и выкладывают в сеть. Есть множество видео изрезанного дна реки и малого ручья там, где когда-то была большая водяная гладь. Впрочем гидрологи уверяют катастрофы нет, хотя и есть определенное влияние на экосистему.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Сергея Моргуна.

В Сети публикуют видео с обмелевших рек, которые впадают в Днестр. Но и сама «артерия», что вторая по величине в Украине - обмелела не меньше.

Местные жители также распространили видео реки Днестр в районе Хотинской крепости, где почти нет воды.

Через неделю после этого ролика вода в этих местах уже несколько вернулась, хотя и не полностью. А началось все с середины апреля, рассказывает эколог нацпарка «Хотинский», спускаясь со съемочной группой ТСН к порепаному от обезвоживания илу.

Днестр

"Если посмотреть туда - то там довольно пологий берег и может показаться, что вода отошла на метров на 100, может и больше. Но это нам не дает правдивой информации. Вот здесь, где крутой склон, можно действительно оценить насколько упала вода, это примерно 3-3,5 метра по скалам", - говорит начальник отдела эколого-образовательной работы нацпарка „Хотинский“ Юрий Стороженко.

Отходила вода быстро, говорит эколог. Из-за этого погибло огромное количество речных моллюсков. Что касается рыбы, то массового мора взрослых особей здесь нет и не было. Впрочем, вред популяции это все же нанесло.

"Рыба откладывает икру на мелководье, вода отойдя обнажила участки дна, где была отложена икра и рыба погибла. Это приведет к значительной потере рыбных ресурсов в Днестре", - объясняет эколог.

В Госводоагенстве говорят, за последние недели динамика наполнения русла Днестра достаточно хорошая. На Днестре есть три гидроэлектростанции, и хотя глобально они не могут конкурировать с ГАЭС на Днепре по мощности, но сейчас без полной их нагрузки электросистеме страны не обойтись, поэтому воду и сбросили. К этому шагу пришлось прибегнуть после подрыва россиянами Каховской ГЭС, после ракетных обстрелов Днепрогэса и даже Трипольской ТЭЦ и еще десятков других объектов.

Днестр

"Это является вынужденной мерой, это не то, что там было планово, или нет, здесь мы все понимаем, что это вынужденная мера для поддержки работы объединенной энергетической системы Украины", - говорит заместитель Председателя Госводагентства Игорь Васильевич Гопчак.

Сейчас еще сохраняется угроза, что из-за этого город Хотин и несколько десятков сел вокруг останутся без воды, она и так несколько ушла из колодцев. Однако в Госагентстве водных ресурсов надеются, Днестр наполнится до конца июня, больше всего на этой и следующей неделе, ведь синоптики прогнозируют продолжительные дожди. А до тех пор все заинтересованные идут рассматривать мелководную реку, и искать находок. Уже доставались монеты и жернова, или же оказывались каменные погреба или туннели.

"Сокровища" на дне Днестра

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 12:00 за 3 июня 2024 | Полный выпуск новостей

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