В Украине до сих пор продают российскую косметику и работает франшиза из РФ: какие это бренды и что говорят в ГУР

На третий год войны принадлежащие россиянам компании умудряются продавать свои товары в Украине. Это и косметика и средства гигиены.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Наты Островской.

В Украине продается российская косметика

"До начала полномасштабного вторжения я помню косметику Vivien** Sabo как российский бренд. Теперь, по словам сотрудницы украинского интернет-магазина, эти товары из Европы", - говорит корреспондентка ТСН.

Хотя все завозится из Европы, в соцсетях можно зайти немало интервью россиянки, которая рассказывает, как создавала эту компанию с нуля. И насколько косметика, которая и сейчас продается в Украине, пользуется популярностью среди россиянок.

"Это - Наталья Ракоч, уроженка российско Челябинска. Она называет себя единственной основательницей и владелицей этой косметической компании. Ни одного европейца, в частности, француза не упоминает", - говорит Ната Островская.

Основательница бренда косметики из РФ

В столичном супермаркете ТСН среди средств гигиены замечает зубную пасту, которая до 2022 года тоже была под российским флагом.

"Зубная паста на упаковке указано, что страна производитель Болгария, новая партия, хотя до начала полномасштабки было отмечено — РФ", — говорит корреспондент ТСН.

Русская зубная паста

Что говорят в ГУР

Почему эти средства гигиены продолжают продавать украинские ритейлеры? С этим вопросом ТСН обратилась в сеть супермаркетов, но там наш запрос проигнорировали. И на дополнительные вопросы – просто не отвечают.

Запрос ТСН

В Главном управлении разведки уверяют, что отслеживают все вражеские бренды, которые пытаются зарабатывать в странах Европы.

"Товар просто отправляется в другие страны, как российский потом перепаковывают, новые названия маркировки и затем поставляется как европейский, хотя на самом деле является абсолютно российским. Хотя они говорят что у них с экономикой все в порядке, на самом деле она в упадке и надо зарабатывать и поэтому россияне хотят вывести товары на европейский рынок и там продавать. Это касается минеральных удобрений и даже примитивной зубной пасты", - говорит представитель ГУР МО Андрей Черняк.

Экономист объяснил, как российские бренды попадают в Украину

Как заметить или проверить связь владельца компании с Россией? По словам экономиста Ильи Несходовского есть несколько несложных способов.

"Вы вряд ли самостоятельно сможете провести исследование, чтобы установить конечного бенефициара. Однако в Украине есть компания "Юконтрол", которая самостоятельно проводит исследования и публикует исследования кто является конечным бенефициаром. Вы смотрите, кто является владельцем, конечным производителем перед тем, как покупать товары", - говорит экономический эксперт.

Илья Несходовский.

Илья добавляет, что также в Украине работают компании, которые имеют российскую франшизу. В качестве примера называет - известную сеть суши-баров, владельцами которой после 2022 года стали украинцы.

"Мы платим украинской компании, а уже эта компания может перечислять процент плату за франшизу на другую компанию может не напрямую в Россию, а в Европу, а бенефициар - россиянин", - говорит Илья Несходовский.

В июне Совет ЕС одобрил уже 14-й пакет санкций против России. Но вопреки этому, говорят в ГУР, некоторые страны не обращают внимания ни на войну, ни на погибших и разрушения в Украине, продолжают торговать с российской агрессоркой.

Относительно косметической компании, которая в Украине сейчас существует как европейская - по адресу регистрации в Париже, по данным карт Google, расположено жилое здание с ресторанами и магазинами. О ней там ни одного намека.