В Украине достаточно военных запасов, чтобы провести и первые и последующие операции — Залужный

По словам главнокомандующего, речь идет о военных, оперативных и стратегических запасах.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что в Украине достаточно военных запасов.
Об этом он сказал во время ток-шоу "Право на владу".
"Мы говорим о военных запасах, об оперативных запасах и о стратегических запасах. На сегодняшний день они заполнены до тех норм, которые необходимы. И этого будет достаточно, чтобы провести и первые и последующие операции", — подчеркнул Залужный.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военная операция по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области не планируется.
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