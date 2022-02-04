В Украине достаточно военных запасов, чтобы провести и первые и последующие операции — Залужный

В Украине достаточно военных запасов, чтобы провести и первые и последующие операции — Залужный

По словам главнокомандующего, речь идет о военных, оперативных и стратегических запасах.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что в Украине достаточно военных запасов.

Об этом он сказал во время ток-шоу "Право на владу".

"Мы говорим о военных запасах, об оперативных запасах и о стратегических запасах. На сегодняшний день они заполнены до тех норм, которые необходимы. И этого будет достаточно, чтобы провести и первые и последующие операции", — подчеркнул Залужный.

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что военная операция по вхождению на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой области не планируется.

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