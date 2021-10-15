В Украине экспериментально из села сделали примерный населенный пункт: таких будет еще тысяча

В Украине экспериментально из села сделали примерный населенный пункт: таких будет еще тысяча

Пилотный проект реализовали в Луганской области.

Как может выглядеть "новое село" в Украине, показали на примере Луганщины. Село Шульгинка стало пилотным, где запустили программу по развитию населенных пунктов.

О це15 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В селе есть сквер, детская площадка, кинотеатр, библиотека и даже образовательный центр. Все это — в современных зданиях и доступное для каждого жителя. Кроме развлекательных и учебных объектов, здесь есть почта, магазины, современное отделение полиции и Центр предоставления административных услуг.

Здания и инфраструктуру сделали за счет спонсоров и международной поддержки.

Сайт президента Украины

Сайт президента Украины

Впоследствии такие же объекты, утверждает президент Владимир Зеленский, появятся и в других регионах Украины. Всего их будет больше тысячи. Таким образом украинским селам хотят дать комфорт, которого те зачастую не имеют. А вместе с тем — позаботиться, чтобы люди не уезжали оттуда, имели все необходимое и просто были счастливее.

Новости Украины: село Шульгинка стало пилотным, где запустили программу по развитию населенных пунктов

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