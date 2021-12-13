В Украине еще две области выведут из "красной" зоны: Ляшко назвал их

В Украине в течение 5 недель фиксируется уменьшение количества случаев COVID-19.
В Украине еще две области в ближайшее время выведут из "красного" уровня эпидемической опасности. Речь идет о Винницкой и Хмельницкой областях.
Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил утром на брифинге 13 декабря.
По его данным, в Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция уменьшения количества зарегистрированных случаев COVID-19. Наибольшее количество случаев выявили с 1 по 7 ноября – 152 263 случая.
За прошедшую неделю было зарегистрировано 61 210 случаев.
"Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области Винницкую и Хмельницкую. Минздрав уже сделал соответствующее представление в Кабинет министров Украины о созыве государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса", — сказал Ляшко.
Напомним, что по состоянию на 13 декабря в "красном" уровне эпидемической опасности находятся 10 областей.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.
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