В Украине еще две области выведут из "красной" зоны: Ляшко назвал их

В Украине еще две области выведут из "красной" зоны: Ляшко назвал их

В Украине в течение 5 недель фиксируется уменьшение количества случаев COVID-19.

В Украине еще две области в ближайшее время выведут из "красного" уровня эпидемической опасности. Речь идет о Винницкой и Хмельницкой областях.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил утром на брифинге 13 декабря.

Также читайте Ляшко анонсировал в Украине внедрение дополнительной дозы COVID-вакцины: кому ее будут вводить

По его данным, в Украине уже 5 недель подряд фиксируется тенденция уменьшения количества зарегистрированных случаев COVID-19. Наибольшее количество случаев выявили с 1 по 7 ноября – 152 263 случая.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 61 210 случаев.

"Эти показатели позволяют нам вывести из красного уровня эпидемической опасности еще две области Винницкую и Хмельницкую. Минздрав уже сделал соответствующее представление в Кабинет министров Украины о созыве государственной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций для рассмотрения этого вопроса", — сказал Ляшко.

Напомним, что по состоянию на 13 декабря в "красном" уровне эпидемической опасности находятся 10 областей.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте также: