В Украине есть только два региона, где нет "дистанционки" и дети ходят в школу: в МОН назвали их

В Украине есть только два региона, где нет "дистанционки" и дети ходят в школу: в МОН назвали их

В Украине 2 505 школ, которые не работают, потому что там нет 80% вакцинированных педагогов.

В Украине среди педагогов увеличивается количество вакцинированных. Почти за сутки с "дистанционки" к очному формату вернулось до 400 школ.

Об этом рассказал министр образования Сергей Шкарлет во время разговора с журналистами 29 октября.

По его данным, в Киеве и Сумской области сейчас нет ни одной школы с "дистанционкой". Все они работают очно.

"Если на понедельник (27 сентября. — Ред.) у нас было 4 669 школ, которые не работали и были не допущены к оффлайну, то на сегодняшний день таких школ 2 505 школ, которые не работают, потому что у них нет 80% вакцинированных людей", – сказал он.

Также глава МОН отметил важность просветительской работы с педагогами об иммунизации и рассказал, как Министерство поощряет педагогов к вакцинации:

"Постоянные продолжаются коммуникации Минобразования с каждым руководителем областного, районного управления, с учителями. Я лично езжу в регионы, школы, собираю директоров школ, образовательные коллективы. Надо все разъяснять... Если у кого есть опасения по поводу вакцинации, здоровья, следует обращаться к специалистам. Есть семейные врачи, призываем их к разъяснительной работе, приглашаем медиков в учебные заведения, чтобы разъяснять коллективам".

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В свою очередь, министр здравоохранения Виктор Ляшко добавил, что к просветительской работе привлечены эксперты как национального, так и регионального масштабов. По его словам, это происходит во всех регионах без исключения.

Напомним, в МОН рассказали, какими будут каникулы школьников в 2021 – 2022 учебном году.

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