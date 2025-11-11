В Украине фиксируют смертельную болезнь, симптомом которой является страх воды: что известно

Медики предупреждают об опасной болезни / © Pixabay

Реклама

Несколько месяцев назад карантин из-за угрозы распространения бешенства объявляли на Киевщине. Медики говорят, что во время войны труднее контролировать болезнь.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Коваленко.

Бешенство — это нейротропный и очень коварный вирус. В отличие от других, курсирующих в крови, он разработал собственный способ и буквально движется по нашим нервам. Перемещается медленно по 2-5 мм ежедневно к спинному мозгу и далее к головному. Там атакует главные центры. Поэтому, чем дальше укус от головы, тем больше времени на выживание. Потому что вакцина от вируса бешенства есть. А вот лекарств для тех, кто уже заболел бешенством — не существует.

Реклама

Переносчиками являются животные — дикие, домашние, домашние. Не только через укус или царапину, а через слюну. С момента инфицирования времени у вас немного.

Если говорить о золотом окне — 72 часа. Обращаться надо в травмпункт в вашем районе. Инкубационный период — от нескольких недель до месяцев. То есть вы можете и не подозревать, что больны. Один из клинических симптомов — гидрофобия.

«Гидрофобия — это когда человек боится воды. То есть, к человеку подносят стакан с водой, и, соответственно, человек, он немотивированно боится», — говорит семейный врач Владислав Орлов.



Таким образом человек умирает в муках от обезвоживания, говорит врач.

«Ему очень хочется, но он не может, он просто боится и даже если насильно влить человеку в горло, в таком случае воду, то он поперхнется и не может глотнуть», — говорит семейный врач Владислав Орлов.

Реклама

Из-за боевых действий и запрета охоты резко возросло количество диких животных. Ведь их популяцию уже никто не контролирует. В частности лисиц, которые являются основным переносчиком бешенства. Они попадают все ближе к населенным пунктам. Особенно туда, где много бездомных домашних животных — котиков и собачек. Заражают их. А уже потом они могут заразить людей.

До полномасштабного вторжения профилактическая иммунизация диких животных делалась сбросом вакцин с самолетов. С 2022 года это конечно свернули. Охватить площади пешком не так эффективно, говорят специалисты.

«В этом году больше всего выявляют бешенство среди животных в Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях», — говорит представитель Госпродпотребслужбы Украины Михаил Туяхов.

Все желающие могут профилактически вакцинироваться в частных клиниках. Французская вакцина стоит 5 тысяч гривен за укол, индийская — 2 тысячи. И сделать надо 3 дозы.

Реклама

И обязательно вакцинируйте своих домашних животных. Ежегодная прививка в частных ветклиниках стоит в среднем 700 гривен. А есть и государственные — там вакцинируют вашего домашнего любимца бесплатно.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВНИМАНИЕ! Очередная смерть от бешенства в Украине! Как защититься?