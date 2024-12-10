В Украине готовят новые ограничения переводов с карты на карту: изменения также касаются ФЛП

В Украине планируют усилить ограничение переводов с карты на карту и готовят проверки для ФЛП. Более того, на этапе открытия счета частного лица или ФЛП, клиенту будут устанавливать одну из трех категорий риска. С чем связана новация и кого она коснется – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Банки закручивают гайки

Уже на этой неделе семь крупных банков планируют подписать меморандум, который существенно ограничит переводы с карты на карту. Максимальная сумма переводов в месяц не будет превышать 100 тысяч грн с одного счета. Более того, для тех клиентов, которые подпадают под категорию "рискованных", ограничения установят на уровне 50 тысяч гривен. Об этом сообщило издание Forbes.

Сходные ограничения переводов для p2p (т.е. от человека к человеку) два месяца назад ввел Нацбанк. Отличие – вариант, предложенный банками, касается всех видов переводов, включая IBAN, и имеет более низкий лимит по операциям. Новые ограничения будут касаться как зарубежных переводов, так и осуществляемых в пределах страны на счета любых контрагентов. Они будут вводиться в два этапа:

с1 января 2025 года — лимит до 150 000 грн в месяц;

с 1 июня 2025 года – лимит до 100 000 грн в месяц.

Чтобы его увеличить, клиент должен предоставить документальное подтверждение более высокого уровня доходов, в рамках которого будет установлен новый лимит.

"Рисковые" клиенты

В то же время, для "рисковых" клиентов (каждому должна быть присвоена группа риска) — хотят ввести лимит переводов в 50 000 грн. Планируется разрешить не более 3 текущих счетов в одной валюте на человека и лимиты на переводы в пределах 50-150 тысяч гривен.

Максимально клиент, не имеющий документального подтверждения средств, может иметь три счета. Наибольшие проверки будут касаться ФЛП первой группы, зарегистрированных менее полугода. При открытии счета клиенту определяется одна из трех категорий риска. Для низкого и среднего риска применяются упрощенные проверки без подтверждения доходов, размер которых не превышает 150 тысяч грн.

Какие банки подпишут меморандум

В перечне банков, как пишет Forbes Ukraine, семь банков:

Сбербанк,

ОТП Банк,

ПриватБанк,

Правэкс Банк,

ПУМБ,

Райффайзен Банк,

Универсал Банк.

Лимиты на ограничение переводов между картами будут действовать в течение всего 2025 года. Также банки хотят через приложение "Дія" расширить доступ к информации о доходах клиентов и их судебных делах. Параллельно с этим планируется создать реестр сомнительных клиентов, которые могут быть причастны к так называемым "дропам", когда люди за определенное вознаграждение передают другим доступ к своим счетам. Через такие счета незаконно проходят миллиарды гривен — и все через обычные p2p-переводы.

Проверки ФЛПов

Также отмечается, что в начале ноября Нацбанк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации по выявлению дробления бизнеса, которое осуществляется для оптимизации налогов. Тогда национальный регулятор аргументировал свои рекомендации тем, что выявил нарушения после проверки нескольких банков. В меморандуме банков указываются не только рекомендации НБУ, но и новые индикаторы риска, которые советует использовать банкам для проверки ФЛПов. Среди индикаторов, указанных в меморандуме:

резкое увеличение сделок по счету;

остаток "0" по состоянию на начало и конец дня;

дробление переводов (включая переводы круглыми суммами).

Больше всего инспекций со стороны банков будет проводиться против ФЛП I группы, которые зарегистрировались менее 6 месяцев назад. Против них будет введено усиление финмониторинга. Для ФЛП II и III групп проверки будут не столь суровыми, каждый банк будет применять собственный рискоориентированный подход. В условиях документа отмечается, что обмен данными о нарушених будет осуществляться между банками и Государственной службой финмониторинга, Минюстом, Государственной налоговой службой.

В прошлом Нацбанк советовал банкам посылать ФЛП запрос на документальное подтверждение транзакций, которые могли бы расцениваться как рискованные. В случае если ответ не удовлетворял банк, советовали закрывать счет и предоставлять данные в Государственную службу финмониторинга, пишет Forbes со ссылкой на собеседника в НБУ. В меморандуме также упоминается о внедрении автоматической проверки доходов клиентов с привлечением централизованных баз государственных органов, а также обмене данными между банками, являющимися подписантами документа.

Причины внедрения более строгих ограничений

Напомним, что в Украине от 1 октября начал действовать лимит на переводы с карты на карту в сумме 150 тысяч гривен в месяц. Такой шаг сделали в Нацбанке, чтобы предотвратить уклонение от уплаты налогов. В Нацбанке подчеркнули, что изменения — не прихоть, а реакция на распространение опасного явления на финансовом рынке.

Речь идет об использовании банковских счетов физлиц в качестве "транзитных" для перевода и "отмывания" незаконных средств. Речь идет о десятках тысяч счетов и сотнях тысяч человек, которые привлечены в схемах для уклонения от уплаты налогов во время войны, финансирования диверсий со стороны РФ или террористической деятельности, ведения незаконной хозяйственной деятельности, уплаты зарплат в "конвертах" и т.д.

По оценкам аналитиков, речь идет по меньшей мере о 100 миллиардах гривен в год из-за схем НДС, контрафакта, "серого" рынка подакцизных товаров, заработных плат "в конвертах" и т.д. В НБУ отмечают, что это огромные суммы, которые могли бы пойти на финансирование армии, медицины, образования и восстановления. Введением лимитов Нацбанк хочет решить проблему с "дропами".

Осенью 2023 года банки зафиксировали аномальный рост объемов p2p-переводов в системе. По данным Нацбанка, на это явление уже обратили внимание представители Международного валютного фонда и Совета нацбезопасности и обороны. Через "арендованные" карточки "дропов" за короткий промежуток времени проводят сотни р2р-переводов на суммы, не совпадающие с заявленными доходами, получаемыми клиентом.

Например, пенсионер или студент получает и переводит через свой счет сотни тысяч гривен за несколько дней. Кстати, в НБУ отмечают, что платежная история такого человека после этого "будет испорчена, что может создать проблемы с доступом к финансовым услугам в будущем".

Риски "тысячи Зеленского"

Еще одна история – "тысяча Зеленского". Запрос на получение зимней "поддержки" подали два с половиной миллиона украинцев. Однако, Сеть развевается следующими заголовками: "Государство получит доступ к вашим картам".

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Как оказывается, оформление финансовой помощи по программе зимней "єПідтримки", известной как "тысяча Зеленского", ставит под угрозу вопрос банковской тайны. Об этом сообщила народная депутат от партии "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар и эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

"О кешбеке и получении тысячи. Да, это логично, получить эти средства и задонатить на ВСУ знакомым бригадам. Да, надо также осознавать, что это отказ от банковской тайны, и разрешение на аналитику по всем вашим платежным картам", — пояснила Виктория Сюмар. .

По ее словам, перед тем как оформлять "тысячу Зеленского", следует помнить, что мы живем в мире искусственного интеллекта, который анализирует каждый ваш шаг.

"А ваши расходы и что вы покупаете скажут о вас больше, чем вы можете себе представить: состояние, уровень обеспечения, сфера интересов и приоритетов. Такими данными безусловно владеют крупные корпорации, потому что достаточно вам заговорить с кем-то о рыболовстве, то гарантированно получите предложения удочек в соцсетях. Потому что ваш iPhone вас слышит", – предупредила нардеп.

В то же время эксперт по кибербезопасности Константин Корсун высказал мнение, что программы типа "зимней єПідтримки" и "Национального кэшбека" представляют риски для банковской тайны.

"Что касается "тысячи Зеленского" и "нацкешбека", то все уже рассказывали и я также, что это неадекватная ситуация, потому что за эти смешные деньги гражданам предлагают фактически отказаться от банковской тайны, подписать какой-то договор на 20 лет о передаче персональных данных. Почему-то для большинства граждан эти вещи не существенны, потому что речь идет о каких-то персональных данных, а здесь дается тысяча гривен. Это огромная ошибка — пренебрегать безопасностью собственных персональных данных", — подчеркнул эксперт.

Сообщается, что персональные данные могут стать товаром на черном рынке, а добровольно предоставившие их граждане могут пострадать от собственных действий.

"Человек, отдавший свои персональные данные, взяв какую-то тысячу гривен, завтра будет возмущен, откуда мошенники знают его данные, присылают сообщение или "хакнули" телефон, украли деньги. Кроме того, данные человека могут быть использованы в различных криминальных схемах, переоформлении каких-либо обязательств, также могут совершить против тех людей любые киберпреступления", – пояснил Корсун.

Он также напомнил, что тема персональных данных считается в ЕС очень чувствительной информацией. Есть социальный запрос на защиту персональных данных, поэтому правительства стран ЕС вынуждены реагировать и внедрять жесткое законодательство. В Украине есть законодательство по персональным данным, но оно не работает, потому что там отсутствуют ключевые принципы, предусмотренные в ЕС — независимость регулятора, наличие рычагов влияния и прочее. В Украине все это существует только формально, объяснил эксперт.

Положительные изменения в банковской сфере

Правда, есть и положительные сдвиги. Для того чтобы получить 1000 грн в рамках программы "Зимняя єПідтримка", пока не обязательно предоставлять разрешение на передачу данных о покупках. Единовременное пособие от государства начисляется на карточку "Национальный кэшбек", которую нужно открыть в одном из банков-партнеров. Для того чтобы присоединиться к самой программе начисления кэшбека за покупку украинских товаров, нужно предоставить разрешение на передачу данных о своих транзакциях.

Соответственно, в обществе сформировалось мнение и обеспокоенность, что для получения "тысячи Зеленского" тоже нужно дать согласие на обработку данных обо всех транзакциях. Однако это не соответствует действительности. Для того чтобы получить "тысячу Зеленского" достаточно просто открыть карточку "Национальный кэшбек". То есть переходить на второй этап и предоставлять государству доступ к информации о расчетах не обязательно, пояснила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

"Мы видели, что некоторые банки не давали создать карту без шеринга операций по другим картам. С последнего обновления все банки кроме "Приватбанка" это уже исправили, и у них создание карты не связано с шерингом операций", – пояснила чиновник.

Но даже, несмотря на такие усовершенствования, возникает очень много вопросов и к действиям государства, и к действиям банков, которые все больше и больше пытаются контролировать любые действия украинцев.

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