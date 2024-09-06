В Украине готовятся к возможным авариям на АЭС: что известно (фото, видео)

Оккупирована россиянами Запорожская АЭС и далее в зоне повышенной опасности. Постоянные российские обстрелы наносят ущерб воздушным линиям, через которые АЭС получает питание от украинской энергосистемы для обеспечения собственных нужд. Если насосы, охлаждающие зоны реакторов и ядерного топлива потеряют питание снаружи, риск аварии стремительно растет. Поэтому специальные аварийные подразделения "Энергоатома" постоянно тренируются быстро реагировать на такие ситуации. Понимая, что россияне могут устроить провокацию в любой момент.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Игоря Бондаренко.

Энергетики говорят, что отрабатывают ликвидацию последствий возможной аварии на атомном объекте. Они показывают журналистам, как это будет происходить: дрон-разведчик с помощью видеокамер и приборов исследует радиоактивную ситуацию в условной зоне бедствия. Гусеничный мини-трактор с манипуляторами должен собрать опасные вещества в специальный контейнер.

Энергетики тренируются, чтобы реагировать на вероятную угрозу

Максим Обищенко – оператор дистанционно управляемого механизма. Его действия должны быть отработаны до мелочей. Поэтому дважды в неделю тренируется в условиях, приближенных к реальным.

"Год точно учился, чтобы хорошо попадать, чувствовать, здесь хват и сама кость работающая вверх-вниз, в стороны. Робототехника не сможет пройти сквозь завалы, поэтому на помощь выдвигается бригада со специнструментами. Пневмоподушки могут поднимать плиты до 60 тонн, специальные домкраты раздвинуть или содержать бетонные завалы", — говорит Максим Обищенко.

Когда робототехника не сможет пройти сквозь завалы, на помощь выдвигается бригада со специнструментами. Пневмоподушки могут поднимать плиты до 60 тонн, специальные домкраты раздвинуть или удерживать бетонные завалы.

Когда спасатели в условиях вероятной радиоактивной опасности, системы защиты, обеззараживания и контроля облучения – необходимое условие в таких операциях.

"С учетом военного положения в августе отрабатывали возможный вражеский удар, где хранятся источники ионизирующего излучения. Если произойдет такая чрезвычайная ситуация, то мы справимся", — говорит заместитель главного инженера по аварийному реагированию Михаил Гриб.

Россияне пока не стреляют ракетами по украинским атомным станциям. Однако угроза существует с тех пор, как россияне оккупировали запорожскую АЭС. Впрочем, энергетики предупреждают — катастрофа может начаться и с обычного обстрела линий электропередач и подстанций.

Энергетики показали, как готовятся к вероятной аварии

"Не обязательно стрелять по атомным станциям для того, чтобы вывезти из строя и создать чрезвычайную ситуацию. Возможно разбить станции, к которым присоединена атомная электростанция и повредить линии связи с электросетями. После этого теряется внешнее электропитание и это авария, которая была на Фукусиме", - говорит глава „Энергоатома“ Петр Котин.

Вместе с аварийными бригадами к сложному отопительному сезону готовятся другие подразделения "Энергоатома". К зиме должны заработать все 9 энергоблоков на украинских АЭС. Однако сейчас главная проблема доставить произведенное электричество к потребителям. Поэтому атомщикам приходится повышать безопасность и защиту своей энергетической инфраструктуры.

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