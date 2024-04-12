В Украине готовятся ликвидировать лесные пожары: как спасатели обновили технику

Только в этом году лесничества по всей стране вырыли почти 9000 км полос, которые призваны не дать огню распространиться.

В Украине в очередной раз ожидают сезон лесных пожаров.

В прошлый раз особенно масштабные пожары охватили Украину четыре года назад. Тогда больше всего пострадала Житомирщина. За это время спасатели значительно модернизировали и средства, и способы обнаружения и борьбы с огнем.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Фурдака.

Когда специалист центра наблюдения Ушомирского лесничества Екатерина Бахтина замечает на экране дым в лесу, то определяет координаты возгорания и передает в телеграмм оперативных дежурных на местах.

Первыми прибывают пожарные на мотоциклах. Весь автопарк Ушомирского лесничества - обновленный.

"ГП "Леса Украины" заменяет старую и тяжелую технику, а именно - "Уралы" и "Зилы" и современную ліспоожежну технику", - говорит директор филиала "Лесопожарный центр" ГП "Леса Украины" Александр Кемский.

На случай масштабного и длительного пожара лесники имеют целый передвижной командный пункт. В этой машине можно жить и работать 4 суток. Здесь - компьютеры, принтер, мониторы с оперативной обстановкой на месте, "Старлинк" для бесперебойного интернета в любом месте и - все бытовые удобства для чрезвычайников.

Ликвидация пожара

Еще одна гордость Ушомирского лесничества - эта бочка на колесах, она самая большая в Украине и вмещает 28 кубометров воды. Если рядом нет водоемов или другого источника воды, то она ее доставит куда надо, а дальше - будет работать еще одна новинка - мотонасос.

Только в этом году лесничества по всей стране вырыли почти 9000 километров полос, которые призваны не дать огню распространиться. С 2022 года дополнительной причиной пожаров стали обломки сбитых вражеских ракет и дронов. Но огнеборцы и лесничие обращаются к согражданам - разжигать костры можно только в специально отведенных местах. Кроме угрозы стихийного бедствия, даже маленький костер в неположенном месте приведет к штрафу - минимум в полторы тысячи гривен.

Тушение лесного пожара

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