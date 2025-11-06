- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 1702
- Время на прочтение
- 4 мин
В Украине ходят по домам и записывают данные: кто, кого и зачем ищет
Вводится новый учет населения, но связан ли он с мобилизацией — ситуацию разъяснили чиновники и адвокат.
С начала ноября до конца года в Киевской области хотят ввести нововведение, чтобы узнать как можно больше персональной информации о жителях отдельных населенных пунктов.
Так, на днях Дымерская община Киевской области на своей официальной странице в соцсети опубликовала сообщение, на которое отреагировали не только жители Дымера, но и в соседних регионах.
В своем сообщении местные власти проинформировали граждан, что с начала ноября до 31 декабря будет впервые проводиться похозяйственный учет, во время которого будет выясняться не только то, кто зарегистрирован по определенному адресу, но и кто проживает фактически, их ФИО и даты рождения. Кроме того, уполномоченные местными властями лица будут выяснять год постройки и из каких именно материалов построено жилье.
Как выяснилось, это не все.
По данным Дымерской общины, уполномоченные работники могут поинтересоваться также количеством домашнего скота.
Большинство отреагировавших на это сообщение жителей задали один вопрос — о том, зачем законопослушные люди должны сообщать свои персональные данные и предъявлять документы, если у власти есть полномочия проверить необходимую информацию о владельцах в соответствующих государственных реестрах.
После этого в Дымерской общине сообщили следующее: «Ведение похозяйственного учета в пгт законодательством не предусмотрено. После того, как Дымер получил статус села, его нужно проводить, о чем нам сообщило Главное управление статистики, копию добавим. По всем остальным селам общины он уже давно проведен и соответствующие книги по хозяйственному учету ведутся. Они обновлялись раз в 5 лет. Именно по этим причинам сейчас проводится работа по первоначальному формированию таких книг. С деятельностью ТЦК, МОССАД, ЦРУ или СБУ это никак не связано». И добавили, что уполномоченные работники будут иметь служебные удостоверения.
Именно это сообщение один из пользователей прокомментировал с шуткой, мол, «если бы это было связано с ЦРУ, то он бы не волновался».
Почему проводят новый учет украинцев — разъяснение
Новшество в комментарии для ТСН.ua разъяснили в Киевской областной военной администрации.
«Никакой «зрады» в этом нет. Дымерскую общину это сделать попросило Главное управление статистики в Киевской области, потому как Дымер изменил статус с пгт (поселок городского типа — Ред.) на село. Такой учет должен проходить один раз в 5 лет. То есть, это касается только тех населенных пунктов, которые изменили свой статус. Конечный получатель информации — Госстат», — сообщил нам директор департамента коммуникаций Киевской областной военной администрации Сергей Куница.
Как выяснил ТСН.ua, в соседней Черниговской области о таком учете пока речь не идет. Заместитель главы областного совета Дмитрий Блауш сообщил, что органы местного самоуправления не получали подобных рекомендаций.
Обязанности сообщать свои личные данные нет
В свою очередь, адвокат и бывший следователь Роман Симутин в комментарии для ТСН.ua предположил, что есть множество вариантов того, как во время войны может быть использована собранная новая персональная информация.
«Жилье человека — это частная собственность, жизнь — частная. Согласно законодательству, если человек изъявляет желание сообщить какие-либо данные, то может это делать. Никаких возможностей заставить что-либо сообщать у уполномоченных лиц нет. Если знают, что в доме зарегистрированы одни лица, а проживают другие, то могут обратиться в налоговую, чтобы выяснить, не сдается ли в аренду дом. Скажу так: забор — это табу. Без разрешения не имеют права зайти (в данном случае — Ред). Есть даже решение Верховного суда относительно того, когда представитель органа местного самоуправления зашел без разрешения во двор, где спорили два человека. Его осудили за то, что он проник в частную собственность», — говорит Симутин.
При этом он отмечает, что иногда хозяйственные книги могут быть единственным источником подтвержденной информации о проживающих в определенном доме.
«Во времена СССР права собственности не было, поэтому такие книги способны помочь при решении спорных вопросов в наследственных делах. Если нужно, например, выяснить, проживало ли определенное лицо с родителями, хотя и не было здесь зарегистрировано. Это может являться доказательством в суде», — объясняет пользу от таких книг Симутин.
Он также не исключает, что во время учета могут выявиться дома, у которых нет владельцев. В таких случаях здание может перейти в собственность общины.
Резюмируя, Симутин не исключает, что собранные во время учета данные могут все же попасть в соответствующие структуры.
«Например, в ТЦК», — предполагает он.
И уточняет, что, вероятно, таким образом государственные статисты пытаются системазировать информацию в том числе и об условиях проживания украинцев, интересуясь тем, из какого материала построено жилье.
«Что касается статистики относительно скота, то это нонсенс. Будут считать курей?» — задается вопросом адвокат.