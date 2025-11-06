В Украине ходят по домам и записывают данные: кто, кого и зачем ищет

В Киевской области хотят взять на новый учет всех жильцов и дома. / © ТСН

С начала ноября до конца года в Киевской области хотят ввести нововведение, чтобы узнать как можно больше персональной информации о жителях отдельных населенных пунктов.

Так, на днях Дымерская община Киевской области на своей официальной странице в соцсети опубликовала сообщение, на которое отреагировали не только жители Дымера, но и в соседних регионах.

В своем сообщении местные власти проинформировали граждан, что с начала ноября до 31 декабря будет впервые проводиться похозяйственный учет, во время которого будет выясняться не только то, кто зарегистрирован по определенному адресу, но и кто проживает фактически, их ФИО и даты рождения. Кроме того, уполномоченные местными властями лица будут выяснять год постройки и из каких именно материалов построено жилье.

Сообщение на официальной странице Дымерской общины в Facebook. Скриншот со страницы в соцсети

Как выяснилось, это не все.

По данным Дымерской общины, уполномоченные работники могут поинтересоваться также количеством домашнего скота.

Памятка, опубликованная на официальной странице Дымерской общины. Скриншот страницы в соцсети.

Большинство отреагировавших на это сообщение жителей задали один вопрос — о том, зачем законопослушные люди должны сообщать свои персональные данные и предъявлять документы, если у власти есть полномочия проверить необходимую информацию о владельцах в соответствующих государственных реестрах.

После этого в Дымерской общине сообщили следующее: «Ведение похозяйственного учета в пгт законодательством не предусмотрено. После того, как Дымер получил статус села, его нужно проводить, о чем нам сообщило Главное управление статистики, копию добавим. По всем остальным селам общины он уже давно проведен и соответствующие книги по хозяйственному учету ведутся. Они обновлялись раз в 5 лет. Именно по этим причинам сейчас проводится работа по первоначальному формированию таких книг. С деятельностью ТЦК, МОССАД, ЦРУ или СБУ это никак не связано». И добавили, что уполномоченные работники будут иметь служебные удостоверения.

Именно это сообщение один из пользователей прокомментировал с шуткой, мол, «если бы это было связано с ЦРУ, то он бы не волновался».

Почему проводят новый учет украинцев — разъяснение

Новшество в комментарии для ТСН.ua разъяснили в Киевской областной военной администрации.

«Никакой «зрады» в этом нет. Дымерскую общину это сделать попросило Главное управление статистики в Киевской области, потому как Дымер изменил статус с пгт (поселок городского типа — Ред.) на село. Такой учет должен проходить один раз в 5 лет. То есть, это касается только тех населенных пунктов, которые изменили свой статус. Конечный получатель информации — Госстат», — сообщил нам директор департамента коммуникаций Киевской областной военной администрации Сергей Куница.

Как выяснил ТСН.ua, в соседней Черниговской области о таком учете пока речь не идет. Заместитель главы областного совета Дмитрий Блауш сообщил, что органы местного самоуправления не получали подобных рекомендаций.

Обязанности сообщать свои личные данные нет

В свою очередь, адвокат и бывший следователь Роман Симутин в комментарии для ТСН.ua предположил, что есть множество вариантов того, как во время войны может быть использована собранная новая персональная информация.

«Жилье человека — это частная собственность, жизнь — частная. Согласно законодательству, если человек изъявляет желание сообщить какие-либо данные, то может это делать. Никаких возможностей заставить что-либо сообщать у уполномоченных лиц нет. Если знают, что в доме зарегистрированы одни лица, а проживают другие, то могут обратиться в налоговую, чтобы выяснить, не сдается ли в аренду дом. Скажу так: забор — это табу. Без разрешения не имеют права зайти (в данном случае — Ред). Есть даже решение Верховного суда относительно того, когда представитель органа местного самоуправления зашел без разрешения во двор, где спорили два человека. Его осудили за то, что он проник в частную собственность», — говорит Симутин.

При этом он отмечает, что иногда хозяйственные книги могут быть единственным источником подтвержденной информации о проживающих в определенном доме.

«Во времена СССР права собственности не было, поэтому такие книги способны помочь при решении спорных вопросов в наследственных делах. Если нужно, например, выяснить, проживало ли определенное лицо с родителями, хотя и не было здесь зарегистрировано. Это может являться доказательством в суде», — объясняет пользу от таких книг Симутин.

Он также не исключает, что во время учета могут выявиться дома, у которых нет владельцев. В таких случаях здание может перейти в собственность общины.

Резюмируя, Симутин не исключает, что собранные во время учета данные могут все же попасть в соответствующие структуры.

«Например, в ТЦК», — предполагает он.

И уточняет, что, вероятно, таким образом государственные статисты пытаются системазировать информацию в том числе и об условиях проживания украинцев, интересуясь тем, из какого материала построено жилье.

«Что касается статистики относительно скота, то это нонсенс. Будут считать курей?» — задается вопросом адвокат.