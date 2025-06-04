В Украине хотели мобилизовать отца, чей сын уже служит: он получил две повестки и приговор суда

Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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В Житомирской области к 3 годам лишения свободы приговорили мужчину, который получил две повестки, однако уклонился от мобилизации. На суде мужчина вину отрицал и заявил, что его сын уже служит.

Об этом говорится в приговоре Черняховского районного суда Житомирской области.

По данным суда, мужчину признали ограниченно годным к мобилизации. В апреле и мае 2024 года он получил две повестки, однако уклонился от службы.

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На суде мужчина вину отрицал, заявив, что «не должен проходить военную службу, ссылаясь на то, что военную службу уже проходит его сын. Также заявил, что не согласен с заключением ВВК, а состояние его здоровья не позволяет ему проходить военную службу».

Военный ТЦК на суде объяснил, что мужчине дважды вручали повестки, однако он отказывался от мобилизации.

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по статье 336 УКУ. Его приговорили к 3 годам лишения свободы. Этот приговор еще можно обжаловать в апелляционном суде.

Приговор суда / © Единый государственный реестр судебных решений

Напомним, мобилизация в Житомире закончилась ссорой и суровым приговором

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