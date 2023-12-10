В Украине хотят кардинально изменить правила мобилизации: что предлагают депутаты

В Украине готовят ряд изменений в законодательство, регулирующее вопросы мобилизации и военной службы. В частности, предлагается определять порядок проведения ротации, ограничить срок службы по мобилизации, расширить основания для предоставления отпусков, денежных выплат и предоставить дополнительные социальные гарантии военнослужащим.

Ряд соответствующих законопроектов (№ 10294, №10194 и №10313) зарегистрированы в Верховной Раде. Адвокат Марина Бекало в комментарии сайту ТСН.ua рассказала, какие главные изменения предлагают депутаты.

Дополнительные отпуска военным

Авторами проекта закона №10313 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению прав военнослужащих и полицейских на социальную защиту" является ряд народных депутатов.

По словам нардепа Михаила Цимбалюка, парламентская рабочая группа, в которую входят представители всех фракций и групп, в ближайшее время рассмотрит ряд законопроектов, в том числе и вышеупомянутый. Цимбалюк отметил, что депутаты совещаются с высшим военным руководством для усовершенствования законодательства в сфере военной деятельности.

Так, согласно законопроекту №10313 военнослужащим предусматриваются дополнительные основания для предоставления отпусков с сохранением денежного довольствия в полном объеме в следующих случаях:

В случае рождения ребенка — предоставляется отпуск продолжительностью до 14 дней;

Для лечения в связи с болезнью или после ранения (контузии, травмы или увечья) — предоставляется отпуск продолжительностью в зависимости от характера заболевания или ранения, но не менее 10 суток и не более 12 месяцев;

Для ухода за ребенком до 14 лет — предоставляется отпуск продолжительностью не более 14 дней. А в случае необходимости ухода за больным ребенком в возрасте до 14 лет, нуждающимся в стационарном лечении, на все время пребывания в стационаре вместе с больным ребенком.

Внеочередное устройство детей в школы и садики

Для семей военнослужащих, которые погибли или пропали без вести, законопроектом предусматриваются гарантии внеочередного устройства детей в учебные заведения по месту жительства.

Изменения в выплатах раненым

Для военнослужащих предусматриваются также изменения в части выплат в связи с ранением, связанным с исполнением обязанностей военной службы, признанные ВЛК ограниченно пригодными или непригодными к военной службе в виде денежного довольствия (без учета дополнительного вознаграждения) по последней занимаемой должности в в полном объеме в течение двух месяцев нахождения в распоряжение соответствующих командиров, после нахождения в распоряжении более двух месяцев и до дня исключения из списков личного состава при увольнении с воинской службы — предусматриваются ежемесячные выплаты оклада по воинскому званию, надбавки за выслугу лет и дополнительного вознаграждения в размере 20 100 грн.

Новые выплаты при освобождении со службы

Законопроектом предусматриваются выплаты единовременного денежного пособия при освобождении с военной службы, в размере от 50% оклада военного рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава за каждый календарный год службы, по следующим основаниям:

По состоянию здоровья;

Военнослужащим, которые не выразили желания продолжать военную службу по контракту во время особого периода, заключенного на сроки до окончания особого периода или до объявления решения о демобилизации, при условии если они выслужили не менее 24 месяцев военной службы;

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, действие которого продлено сверх установленных сроков на период до окончания особого периода или до объявления демобилизации, и выслуживших не менее 18 месяцев с даты продления действия контракта;

Работникам милиции, которые на момент опубликования закона Украины "О Национальной полиции" проходили службу в органах внутренних дел, имели календарную выслугу не менее пяти лет и до 7 ноября 2015 года были освобождены со службы в органах внутренних дел независимо от оснований освобождения и продолжили работу в Министерстве внутренних дел или Национальной полиции на должностях, замещаемых государственными служащими в соответствии с Законом Украины "О государственной службе".

Причисление службы к выслуге лет

Законопроектом также предлагается при определении пенсии на льготных условиях относить к выслуге лет периоды прохождения военной службы, в частности:

Время службы во время действия военного времени (состояния) — один месяц службы за один месяц;

Время непосредственного участия в обеспечении национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ — один месяц службы за три месяца;

Время непосредственного участия в боевых действиях — один месяц службы за четыре месяца;

Время пребывания в плену — один месяц службы за пять месяцев.

Порядок проведения ротации

Законопроектом №10194 предлагается внести изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", дополнив его новой статьей 24-1.

В частности, определить понятие "ротации в зоне боевых действий" — это замена личного состава, выполняющего боевое задание и принимающая непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии РФ, находясь непосредственно в районах осуществления указанных мер или несет службу в сложных условиях, на других военнослужащих, не выполнявших такие задачи более 30 суток.

Согласно законопроекту сроки ротации в Украине устанавливает командование ВСУ, которые не должны превышать 90 дней, а в случае невозможности выполнить эти мероприятия вовремя не позднее 105 суток.

Командование обязано осуществлять ротацию личного состава в полном составе в случае:

Нахождение личного состава подразделения в зоне боевых действий более 90 дней;

Признание санитарных потерь подразделением более 30% от штатной численности личного состава подразделения.

Законопроектом также предусматривается, что направление в пункт постоянной дислокации воинской части для восстановления боевой способности составляет не менее 30 дней.

Ответственность за соблюдение требований этой статьи и принятие необходимых мер по осуществлению ротации согласно проекту закона несет командир.

Сроки мобилизации

Законопроектом №10294 предлагается внести изменения в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе", установив для граждан Украины, призванных на военную службу, сроки военной службы.

В частности, для военнослужащих, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, во время действия военного положения — не более 18 месяцев с момента призыва во время мобилизации, если они не выразили желания продолжать военную службу.

Напомним, в Украине продолжаются рейды ТЦК по "качалкам". Читайте, где на этот раз тренировка закончилась вручением повесток, какими еще мобилизационными нововведениями шокируют украинцев.

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