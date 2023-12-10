В Украине хотят мобилизовать еще одну категорию граждан: "100 тысяч можно забрать на фронт"

Минимум 50 или 100 тысяч украинских правоохранителей можно уже сегодня призвать и забрать на фронт.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал политический и военный аналитик, ветеран АТО, экс-командир роты в батальоне "Айдар" Евгений Дикий.

По его словам, сейчас правопорядок в Украине охраняют слишком много людей. В то же время, все они проходят физическую подготовку, медицинскую комиссию и имеют хотя бы базовые навыки владения оружием.

“Нам действительно нужно во время войны 250 тысяч полицейских в тылу? Не много ли людей охраняют наш правопорядок? Я не хочу сказать, что надо их всех на фронт. Конечно, правопорядок нужен. И если бы мы забрали всю полицию на фронт, тогда завтра мы имели бы проблему выйти из дома. Но, простите меня, 250 тысяч — это немного дофига. Вот я думаю, что 50 или 100 тысяч вполне можно было бы забрать на фронт", — рассказал Евгений Дикий.

По его словам, это можно сделать одним решением — уменьшить ведомствам квоту на бронирование работников.

“Я привел в пример Национальную полицию, потому что их больше всего. Но ведь на самом деле кроме них еще есть ДБР, НАБУ, НАПК, Фискальная полиция, таможня. Это те структуры, где все работники по определению проходят физподготовку, медкомиссию, обладают хотя бы базовыми навыками владения оружием. То есть они все уже имеют базовый уровень отличный от обычного мобилизованного гражданского. В общей сложности это где-то полмиллиона человек. 50-100 тысяч можно абсолютно спокойно забрать, причем сделать это очень быстро”, — считает Евгений Дикий.

Напомним, украинский военный, полковник запаса, участник российско-украинской войны Роман Свитан рассказал, что сегодня в Украине работает больше правоохранителей, чем воюет военных на линии фронта. По его словам, силовиков необходимо снять со специального учета и запустить механизм мобилизации.

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