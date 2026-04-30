В Украине хотят строго наказывать водителей электросамокатов за нарушения: депутат рассказала подробности
В Верховной Раде готовят ко второму чтению закон о легализации электросамокатов и моноколес. Узнайте, какую ответственность будут нести водители персонального электротранспорта.
Пользователи электросамокатов, моноколес и электровелосипедов вскоре могут получить четкий правовой статус и нести полную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Законопроект №3023, который годами ждал рассмотрения, прошел этап внесения правок.
Ответственность наравне с водителями авто
Суть законопроекта заключается в том, что все владельцы персонального легкого электротранспорта автоматически становятся полноправными участниками дорожного движения. Это означает, что отныне они не будут считаться пешеходами, а будут нести такую же ответственность за безопасность на дороге и тротуарах, как и водители автомобилей.
Почему документ «завис» в парламенте?
Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще в феврале 2020 года и даже прошел первое чтение. Однако большое количество необходимых правок задержало его окончательное принятие.
Как объяснила Оксана Савчук, председатель подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте, актуальность закона растет каждую весну из-за травматизма на дорогах.
«На заседании подкомитета по безопасности дорожного движения в октябре 2025 года были рассмотрены все внесенные правки и мы рекомендовали Комитету по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотреть обновленный документ на заседании комитета», — сообщила Савчук в комментарии ТСН.ua.
Чего ждать пользователям?
Обновленный закон имеет целью:
Определить четкое понятие пользователя персонального электротранспорта.
Установить правила передвижения по городу для самокатов и моноколес.
Обеспечить юридическую базу для наказания за причинение аварийных ситуаций.
В ближайшее время Комитет по вопросам транспорта должен рассмотреть обновленную редакцию документа перед вынесением его на финальное голосование в сессионный зал.
Больше читайте в материале: Самокаты калечат детей в Украине: уже 800 пострадавших — почему Рада медлит с законом