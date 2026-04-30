В Украине хотят строго наказывать водителей электросамокатов за нарушения: депутат рассказала подробности

В Украине депутаты готовят закон об ответственности водителей электросамокатов

Пользователи электросамокатов, моноколес и электровелосипедов вскоре могут получить четкий правовой статус и нести полную ответственность за нарушение правил дорожного движения. Законопроект №3023, который годами ждал рассмотрения, прошел этап внесения правок.

Ответственность наравне с водителями авто

Суть законопроекта заключается в том, что все владельцы персонального легкого электротранспорта автоматически становятся полноправными участниками дорожного движения. Это означает, что отныне они не будут считаться пешеходами, а будут нести такую же ответственность за безопасность на дороге и тротуарах, как и водители автомобилей.

Почему документ «завис» в парламенте?

Законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде еще в феврале 2020 года и даже прошел первое чтение. Однако большое количество необходимых правок задержало его окончательное принятие.

Как объяснила Оксана Савчук, председатель подкомитета по вопросам безопасности дорожного движения и безопасности на транспорте, актуальность закона растет каждую весну из-за травматизма на дорогах.

«На заседании подкомитета по безопасности дорожного движения в октябре 2025 года были рассмотрены все внесенные правки и мы рекомендовали Комитету по вопросам транспорта и инфраструктуры рассмотреть обновленный документ на заседании комитета», — сообщила Савчук в комментарии ТСН.ua.

Чего ждать пользователям?

Обновленный закон имеет целью:

Определить четкое понятие пользователя персонального электротранспорта.

Установить правила передвижения по городу для самокатов и моноколес.

Обеспечить юридическую базу для наказания за причинение аварийных ситуаций.

В ближайшее время Комитет по вопросам транспорта должен рассмотреть обновленную редакцию документа перед вынесением его на финальное голосование в сессионный зал.

