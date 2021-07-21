В Украине хотят упростить переоборудование квартир под бизнес: какие плюсы и минусы такого решения

Кабмин может принять соответствующее постановление.

Переоборудовать квартиру под бизнес в Украине может стать проще. Это произойдет, если Кабинет министров примет соответствующее постановление, проект которого уже есть в Сети. Однако подобное решение может иметь и негативные последствия.

О плюсах и минусах такого решения, рассказали в сюжете Сніданку з 1+1.

Чтобы магазинчиков, парикмахерских или иных удобств в доме стало больше, а бизнеса было проще — Кабмин хочет принять постановление, что упростит перестройку помещений, используемых для коммерции. Специалист по вопросам ЖКХ Кристина Ненно рассказала, что подобное решение имеет большой плюс — это убирается огромная коррупционная составляющая.

"Посещение и получения кучи документаций для тех, кто законным путем хочет реально осуществить какие-то перепланировки. Он обойти градостроительные условия, проектные выработать, технический надзор, открывать карточки на начало работ, на завершение работ, благоустройство и другие инспекции. То есть эта коррупционная составляющая убирается ", — говорит она.

Впрочем, без минусов не обошлось. Есть опасения, что легкая процедура переоборудования может повлечь трагические последствия. Загадать хотя бы последний обвал дома во Львове, который произошел позавчера. Там стена упала из-за бездумных работы в здании. К сожалению, это не единственный случай, когда именно из-за перепланировки рушились здания.

Переоборудовать квартиру под бизнес может стать проще: какие могут быть негативные последствия

Например, в прошлом году в Одессе переоборудование квартиры стало одной из причин обвала. В Дрогобыче два года назад в результате завала погибло восемь человек. К слову, там это было сделано незаконно. Именно сложность процедуры часто останавливает, например, предпринимателей. Если процедуру упростить, то перестройка может стать массовой. "Например, если человек во время перестройки сносит какую несущую стену, восстановить ее можно только по решению суда. Впрочем, она ее не восстановит в первоначальное состояние. Что будет со зданием через три, пять, десять или 20 лет — остается неизвестным", — говорит Кристина Ненно

Перепланировка могут навредить соседям, за стеной спальни которых может появиться, например, гардеробная. То есть постановление пока очень сырая. Что можно изменить в ней? По мнению експертка по вопросам ЖКХ Кристины Ненно, убрать все органы, с которыми надо все согласовать, но ввести согласования с владельцами других квартир. Ведь они являются совладельцами дома. Если предприниматель хочет его менять, то пусть договаривается. Речь идет преимущественно о старых дома. Ведь в новых такие моменты стараются предусмотреть при строительстве.

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