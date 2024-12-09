В Украине хотят восстановить уникальное здание, которое скрывает тайны: фото

В здании по легендам воспитывалась дочь Алексея Разумовского и императрицы Елизаветы.
В Черниговской области Аким Галимов и ведущие архитекторы планируют восстановить уникальную историческую достопримечательность — казацкую усадьбу "Покорщина". Архитекторы из Львова, Киева и Чернигова приехали в село Козелец, чтобы увидеть своими глазами в каком состоянии здание и провести специальную сессию, на которой решат, как именно восстанавливать помещение.
Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Галины Капустинской.
Выбитые окна, дырявая крыша и стены покрыты плесенью — так выглядит уникальная казацкая усадьба на Черниговщине. Хотя поместье больше похоже на дом с привидениями, в него все еще приезжают туристы и ведущие архитекторы.
Из дома семьи последнего гетмана войска Запорожского Кирилла Разумовского с приходом советской власти остался только каркас.
"Это 18 век, это история Гетманщины, история шляхетских казацких племен. Дараганы, потом Галаганы также владели этим памятником, это еще одна казацкая элита", - говорит основатель проекта „Реальная история“ Аким Галимов.
Возле здания встречает граф, потомок гетмана Украины Кирилла Разумовского - Грегор Разумовский. Говорит - по семейной легенде в этой усадьбе жила девочка, которую прятали от российских властей, ведь она была внебрачной дочерью императрицы.
"Есть история, что здесь воспитывалась юная Елизавета Дараганова, которую потом россияне переименовали в Тараканову по негативным причинам. А была она дочерью Алексея Разумовского от императрицы Елизаветы. Дочь отца-украинца, воспитанная в Украине, воспитанная в украинской семье, которая могла бы стать новой императрицей", - говорит Грегор Разумовский.
Грегор, десяток архитекторов и основатель проекта «Реальная история» Аким Галимов приехали в усадьбу не просто так. Хотят восстановить имение - точнее те здания, которые устояли, но надо залить фундамент, снаружи отреставрировать стены, внутри - старинные двери и комнаты.
После короткой экскурсии архитекторы из Киева, Львова и Чернигова проводят рабочую сессию, четыре команды предлагают свои идеи, как усадьбу сделать привлекательной и полезной. Студентки из Чернигова создали цифровой вид усадьбы, какой она может быть после реставрации.
Все ремонтные и реставрационные работы проведут за средства благотворителей и обычных украинцев. Архитектор и народный депутат Анна Бондарь говорит, что у местной власти денег на содержание нет - это и стало одной из причин, что поместье оказалось в запущенном состоянии.
"В этом году зимой мы планируем сделать первоочередной ремонт, чтобы перекрыть крышу, чтобы не текла вода, закрыть дыры в подвале, чтобы это здание простояло зимой до весны, а затем завершить реставрационные работы с приспособлением", — говорит Анна Боднар.
Затем команда проекта планирует объединить все идеи в единый план. Затем обсудят его с архитекторами, историками и общиной. Пока на старте первый этап работ, чтобы постройки пережили зиму и дождались основной реставрации.
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