В Украине хотят восстановить уникальное здание, которое скрывает тайны: фото

В Черниговской области Аким Галимов и ведущие архитекторы планируют восстановить уникальную историческую достопримечательность — казацкую усадьбу "Покорщина". Архитекторы из Львова, Киева и Чернигова приехали в село Козелец, чтобы увидеть своими глазами в каком состоянии здание и провести специальную сессию, на которой решат, как именно восстанавливать помещение.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Галины Капустинской.

Выбитые окна, дырявая крыша и стены покрыты плесенью — так выглядит уникальная казацкая усадьба на Черниговщине. Хотя поместье больше похоже на дом с привидениями, в него все еще приезжают туристы и ведущие архитекторы.

Из дома семьи последнего гетмана войска Запорожского Кирилла Разумовского с приходом советской власти остался только каркас.

Имение Разумовского изнутри

"Это 18 век, это история Гетманщины, история шляхетских казацких племен. Дараганы, потом Галаганы также владели этим памятником, это еще одна казацкая элита", - говорит основатель проекта „Реальная история“ Аким Галимов.

Возле здания встречает граф, потомок гетмана Украины Кирилла Разумовского - Грегор Разумовский. Говорит - по семейной легенде в этой усадьбе жила девочка, которую прятали от российских властей, ведь она была внебрачной дочерью императрицы.

"Есть история, что здесь воспитывалась юная Елизавета Дараганова, которую потом россияне переименовали в Тараканову по негативным причинам. А была она дочерью Алексея Разумовского от императрицы Елизаветы. Дочь отца-украинца, воспитанная в Украине, воспитанная в украинской семье, которая могла бы стать новой императрицей", - говорит Грегор Разумовский.

Грегор Разумовский

Грегор, десяток архитекторов и основатель проекта «Реальная история» Аким Галимов приехали в усадьбу не просто так. Хотят восстановить имение - точнее те здания, которые устояли, но надо залить фундамент, снаружи отреставрировать стены, внутри - старинные двери и комнаты.

После короткой экскурсии архитекторы из Киева, Львова и Чернигова проводят рабочую сессию, четыре команды предлагают свои идеи, как усадьбу сделать привлекательной и полезной. Студентки из Чернигова создали цифровой вид усадьбы, какой она может быть после реставрации.

Все ремонтные и реставрационные работы проведут за средства благотворителей и обычных украинцев. Архитектор и народный депутат Анна Бондарь говорит, что у местной власти денег на содержание нет - это и стало одной из причин, что поместье оказалось в запущенном состоянии.

Имение сейчас в ужасном состоянии

"В этом году зимой мы планируем сделать первоочередной ремонт, чтобы перекрыть крышу, чтобы не текла вода, закрыть дыры в подвале, чтобы это здание простояло зимой до весны, а затем завершить реставрационные работы с приспособлением", — говорит Анна Боднар.

Затем команда проекта планирует объединить все идеи в единый план. Затем обсудят его с архитекторами, историками и общиной. Пока на старте первый этап работ, чтобы постройки пережили зиму и дождались основной реставрации.

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