В Украине хотят ввести новые скандальные нормы законов: о чем идет речь

Верховная Рада / © ТСН

Реклама

Верховная Рада вскоре может внести изменения в две книги Гражданского кодекса. Законопроекты уже подали на рассмотрение в Верховную Раду. Вот только их содержание вызвало немало вопросов у журналистского сообщества и общественных организаций. Представьте себе нормы, по которым чиновники могут требовать у СМИ удалить о них всю негативную информацию, а за журналистское расследование суд может оштрафовать, если против вероятного нарушителя нет приговора.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Александра Романюка.

Гражданский кодекс приняли еще в 2003 году. И немало пунктов в документ тогда взяли из советского документа. За 20 с лишним лет многие вещи и правоотношения изменились. Люди начали пользоваться соцсетями, медиаплатформами, цифровыми сервисами и документами.

Реклама

Поэтому законодатели взялись за обновление Гражданского кодекса. И в сентябре в парламенте даже зарегистрировали проекты редакций двух первых книг. Вот только их содержание, признают юристы, вызвало немало вопросов.

«Негативная реакция касалась нескольких норм свободы выражения мнений, касающихся деятельности журналистов и медиа», — говорит директор по юридическим вопросам ОО «Платформа прав человека» Ольга Вдовенко.



Вот лишь несколько таких пунктов из новых законопроектов:

так называемое, право на забвение. Это когда лицо может требовать, чтобы из медиа или интернета убрали всю информацию о нем. Например, из-за потери общественного интереса или нарушения его прав. У европейцев такие нормы есть, но они не касаются публичных лиц, говорят юристы. В украинском документе этого не прописали.

еще один пункт — о приговоре. Если его нет, говорится в законопроекте, лицо нельзя считать виновным. Юристы говорят, в Украине и так существует презумпция невиновности. Поэтому норма правильная, но в тексте нового законопроекта ее прописали нечетко.

«Фиксация этого в кодексе именно так, как оно сейчас написано, приводит к мысли о том, что, во-первых, до приговора вообще нельзя говорить об определенном подозрении, нельзя, скажем так, как публиковать материалы, касающиеся, вообще, уголовных правонарушений до приговора суда», — говорит директор департамента взаимодействия с органами государственной власти 1+1 MEDIA Татьяна Смирнова.



То есть, о вероятных преступлениях даже нельзя будет рассказывать. Потому что по новой норме журналистские расследования или новость от правоохранителей об уголовном деле суд может признать неправдой, потому что судебного приговора еще не было. И это при том, что многие суды, особенно по резонансным делам, длятся много лет.

Также законопроект позволяет правопреемникам человека запретить использование его имени, изображения или видео после его смерти. Даже если при жизни он давал разрешение на это. То есть, интервью, фильмы, фото могут стать предметом судов и взысканий. И это ставит под удар всю креативную и информационную индустрию.

Реклама

А еще, отмечают юристы, документ шел в разнобой с другими законами, которые уже действуют в Украине. За что и получил немало критики. Дошел скандал и до Верховной Рады. Только после многочисленных замечаний журналистов спикер Верховной Рады и один из авторов нового кодекса — Руслан Стефанчук собрал встречу. Правда, не с журналистами, а медиаюристами, общественными деятелями и представителями комитета по вопросам свободы слова.

Объясняет, немало норм якобы не так трактовали и на самом деле дополнительных угроз для свободы слова или доступа к информации документ не создает.

Юристы же объясняют — на практике, теоретические нормы могут по-разному трактоваться в судах. Поэтому угрозы таки есть. Поэтому почти каждый из проблемных пунктов обсудили. И договорились выписать их иначе. Например, норма о забвении не будет касаться публичных лиц или должностных лиц. Так же нельзя будет удалять общественно значимую информацию. Введут и сроки для исков к медиа.

Часть норм возьмут из закона о медиа и синхронизируют с европейским законодательством. Сделать это стороны должны до 20 октября.

Реклама

В течение недели ТСН обращалась с просьбой об интервью спикера Руслана Стефанчука на тему законопроекта. Впрочем записать его так и не удалось. В пресс-службе сослались на занятость из-за сессионной недели и многочисленные работе встречи.



У себя же на Фейсбук странице Стефанчук написал: обсуждение законопроекта с юристами прошло удачно. А пообещал — проекты следующих книг Гражданского кодекса перед подачей в Раду теперь обязательно будут проходить общественные обсуждения. Медиасообщество также надеется — скандал наконец поможет сделать сбалансированный документ, который защитит как права людей, так и свободу слова и право на формацию. Но все же тщательно следить, чтобы парламентарии сдержали свои обещания.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 10 ОКТЯБРЯ