В Украине хотят ввести строгие дисциплинарные взыскания для военных ВСУ: адвокат объяснила детали

Такой вид дисциплинарного взыскания является самым строгим по сравнению с другими видами взысканий.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №9616, которым предлагается внедрить такой вид взыскания для военнослужащих Вооруженных сил Украины, как понижение в воинском звании.

Автором инициативы является группа народных депутатов, в частности, Марьяна Безугла, Алексей Гончаренко, Георгий Мазурашу, Анна Скороход и другие.

Зачем нужен законопроект

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что его принятие позволит усовершенствовать механизм дисциплинарной ответственности военнослужащих за неисполнение (или ненадлежащее исполнение) ими своих служебных обязанностей и нарушение военной дисциплины или общественного порядка во время действия военного.

состояния.

А также будет способствовать введению нового инструментария дисциплинарной ответственности, в частности инструментария поощрений, для военнослужащих с учетом особенностей военной службы во время действия военного положения и с соблюдением принципа справедливости.

Что предлагается изменить

Адвокат Марина Бекало пояснила сайту ТСН.ua, законопроектом №9616 предлагаются внедрить такой вид взыскания для военнослужащих, как понижение в воинском звании до военного звания "солдат", "матрос" в отношении лиц сержантского (старшинского) и офицерского состава во время действия военного состояния сроком один год.

Одновременно проектом вводится также поощрение в виде возобновления в воинском звании военнослужащих сержантского (старшинского) и офицерского состава, к которым ранее было применено дисциплинарное взыскание. Но не раньше минимального срока шесть месяцев с момента применения дисциплинарного взыскания посредством понижения в воинском звании.

"Причем, такой вид дисциплинарного взыскания является самым строгим по сравнению с другими видами взысканий, например, замечание применяется один месяц, выговор — два месяца, строгий выговор — три месяца, предупреждение о неполном служебном соответствии — шесть месяцев", — отметила ТСН.ua Марина Бекало.

Кто будет принимать решение о понижении в звании

Решение о применении взыскания в качестве понижения в воинском звании согласно проекту будет приниматься по приказу командира, которому предоставлено право назначать на соответствующие военные должности и присваивать воинские звания на основании проведенного служебного расследования.

“Право применять поощрения посредством возобновления в воинском звании будет принадлежать тому налагавшему их командиру и его прямым начальникам. Одновременно военнослужащему может быть снято только одно дисциплинарное взыскание”, – уточнила ТСН.ua адвокат.

Уместно ли это в условиях войны

Целью этого законопроекта является усиление ответственности военнослужащих сержантского (старшинского) и офицерского состава за невыполнение (ненадлежащее исполнение) ими своих служебных обязанностей и нарушение военной дисциплины.

"По моему убеждению, внедрение такого вида взыскания уместно в условиях военного положения и такой шаг связан в частности с нередкими случаями неуставного отношения военнослужащих старшинского или офицерского состава к своим подчиненным", — считает Марина Бекало.

Напомним, в Украине недавно сократили перечень лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. В ряды Вооруженных сил могут мобилизовать мужчин, имеющих родственников с инвалидностью.

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