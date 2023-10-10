В Украине хотят ввести уголовную ответственность за нарушение комендантского часа: что нужно знать

Комендантский час действует почти во всех областях Украины. В Киеве запрещается находиться на улице и передвигаться по городу без спецпропуска с 12 ночи до пяти утра. Однако многие игнорируют запрет. Более того, как выяснили журналисты, в столице ночью работают некоторые рестораны. После обнародования резонансного расследования в Верховной раде хотят ввести уголовную ответственность за нарушение комендантского часа.

О том, что предусмотрено за ночные прогулки по городу, могут ли полицейские задержать такого нарушителя и как предлагают наказывать владельцев кафе и ресторанов за работу после 12, сайт ТСН.ua расспросил у адвоката Марины Бекало.

Что грозит за нарушение комендантского часа

Несмотря на то, что комендантский час в областях Украины действует более полутора года, никакой юридической ответственности за его нарушение действующим законодательством не предусмотрено.

Наказать человека за то, что он вышел на улицу ночью на сегодняшний день невозможно именно из-за отсутствия соответствующей нормы законодательства, которая устанавливала бы ответственность за нарушение. По опыту журналистов ТСН.ua, присутствовавших во время ночных полицейских рейдов, все, что могут сделать правоохранители, это проверить документы и попросить пойти домой.

“Если гражданин нарушил комендантский час, но при этом не совершил никакого другого правонарушения, выполняет законные требования полиции, в частности, предоставляет документ, удостоверяющий личность, не сопротивляется полицейскому, предостовляет транспортное средство для осмотра и т.п., то полиция в таком случае может ограничиться только устным замечанием”, – рассказала Марина Бекало.

Может ли полиция проверять документы, машину и задерживать

Адвокат говорит, что нарушение комендантского часа является правовым основанием для проверки документов, осмотра лиц и транспортных средств, изъятия предметов, являющихся орудием, средством или предметом правонарушения и задержания в органы Нацполиции граждан, в частности для установления лица или в случае совершения ими административного или уголовного правонарушения

“Из анализа судебной практики усматривается, что нарушителей комендантского часа привлекают к административной ответственности по ст. 185 КУоАП, за злостное неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей", – рассказала Марина Бекало.

Нарушение комендантского часа: какой штраф

Привлечь к административной ответственности по ст. 185 КУоАП возможно только в случае отказа правонарушителя предоставить документ, удостоверяющий личность или выполнить другие законные требования полицейских. Ведь за сам факт нарушения комендантского часа отдельная ответственность не предусмотрена действующим законодательством.

Злобное неповиновение полицейскому влечет за собой наложение штрафа от 8 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 10 736 до 20 130 грн) либо общественные работы, либо исправительные работы за вычетом двадцати процентов заработка, либо административный арест сроком до пятнадцати суток.

Уголовная ответственность за нарушение комендантского часа

Об уголовной ответственности за нарушение комендантского часа в Верховной Раде заговорили после публикации резонансного видео о работе одного из ресторанов Киева. В комментариях украинцы возмущаются, что пока одни мужчины защищают страну на фронте, в столице десятки других по ночам безнаказанно гуляют по столице.

Народный депутат Владимир Арешонков, член комитета по законодательному обеспечению правоохранительной деятельности заявил, что в Раде работают над усилением ответственности за нарушение комендантского часа владельцами заведений. По его словам, в Украине начались проверки ресторанов, кафе и клубов, однако они "не дают положительного эффекта".

Арешонков сообщил, что комитет начал нарабатывать изменения в законодательство, предусматривающие установление уголовной ответственности за нарушение.

"Это значит, что не только штрафные санкции будут применяться, но и более жесткое наказание. Какое именно – об этом идет дискуссия, но мы двигаемся в этом направлении", – сказал он.

Марина Бекало отметила, что пока никаких законопроектов по введению именно уголовной ответственности за нарушение комендантского часа развлекательными заведениями не было подано в Раду.

“О целесообразности введения уголовной ответственности за нарушение комендантского часа есть много вопросов, учитывая характер такого правонарушения, ведь его невозможно считать общественно опасным, по крайней мере в тех областях страны, где не ведутся активные боевые действия или которые не являются регионами с повышенной опасностью. По моему убеждению, за нарушение комендантского часа, безусловно, должна быть предусмотрена ответственность, но в виде штрафа или административного ареста”, – считает адвокат.

Введут ли штрафы для нарушителей

Несмотря на то, что комендантский час нарушают не только владельцы заведений, работающих ночью, но и гуляющие по городу граждане, о внедрении по меньшей мере административной ответственности для них пока речь не идет.

Еще в декабре 2022 года в Раду внесли законопроект №7553, регулирующий наказание за нарушение комендантского часа, но он до сих пор не был принят. Согласно проекту закона, под нарушением комендантского часа подразумевается пребывание в определенный период суток, во время действия военного положения, на улицах и в других общественных местах или движение транспортных средств, без специально выданных пропусков или удостоверений.

Авторы документа предлагают, чтобы такое нарушение влекло за собой предупреждение или наложение штрафа 30-50 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 510 до 850 грн).

В случае повторного нарушения комендантского часа в течение года, следующий штраф уже составит 100-200 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (1,7-3,4 тыс. грн).

Комендантский час по областям Украины.

Напомним, что комендантский час действует во всех областях Украины, кроме Закарпатской. Его время устанавливает областная военная администрация, но в отдельных громадах при необходимости ее могут продлевать или сокращать.

Город Киев и область – с 00:00 до 5:00

Винницкая область – с 00:00 до 5:00

Волынская область – с 00:00 до 5:00

Днепропетровская область – с 00:00 до 5:00 (за исключением некоторых регионов)

Донецкая область – с 21:00 до 5:00

Житомирская область – с 00:00 до 5:00

Запорожская область – с 23:00 до 5:00

Ивано-Франковская область – с 00:00 до 5:00

Кировоградская область – с 23:00 до 5:00

Луганская область – с 21:00 до 5:00

Львовская область – с 00:00 до 5:00

Николаевская область – с 00 до 05:00

Одесская область – с 00:00 до 5:00

Полтавская область – с 00:00 до 4:00

Ровенская область – с 00:00 до 5:00

Сумская область – с 23:00 до 4:00

Тернопольская область – с 00:00 до 04:00

Харьковская область – с 23:00 до 5:00

Херсонская область – с 21:00 до 5:00

Хмельницкая область – с 00:00 до 5:00

Черкасская область – с 00:00 до 4:00

Черновицкая область – с 00:00 до 4:00

Черниговская область – с 00:00 до 4:00

Напомним, в Киеве ввели пропуск нового формата для автомобилей для передвижения по городу во время комендантского часа.

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