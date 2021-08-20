В Украине хотят запретить рекламу лекарств на телевидении и радио: чем это грозит фармацевтической и медийной отраслям

В Украине хотят запретить рекламу лекарств на телевидении и радио: чем это грозит фармацевтической и медийной отраслям

Мораторий на рекламу лекарств будут вводить не раньше 2024 года.

В Украине могут запретить рекламу лекарств на телевидении и радио. По крайней мере, такая норма фигурирует в решении СНБО, которое на днях ввел в действие президент. Таким образом планируют бороться с распространением среди украинцев самолечения. Инициатива, правда, уже вызвала немало беспокойств и у производителей лекарств, и в медийщиков. Те говорят, поддерживают борьбу с самолечением, но сомневаются, что принятые методы будут эффективными.

Об этом 20 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Уже совсем скоро информация о лекарствах или медпроцедурах может полностью исчезнуть с радио и телевидения. Подробных объяснений, когда решение СНБО, которое ввел в действие президент, заработает — нет. Над процедурой еще будет работать правительство.

Часть фармацевтических ассоциаций уже заявила: запрет не решит проблему самолечения. Говорят, следует активнее бороться с подделками или безрецептурными лекарствами. Зато запрет рекламы убивает только конкуренцию.

"Пациент должен где-то узнать о препарате. Сравнить цену, что, кстати, снижает цену на рынке благодаря конкуренции", — говорит президент Ассоциации производителей лекарств Украины Петр Багрий.

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Вопросы к решению есть и у производителей медицинских изделий. Объясняют, фактически запрещается даже рассказывать о подгузниках или салфетках.

"Поскольку медицинские изделия не являются лекарственными средствами и их потенциальный вред значительно меньше — запрет может привести к ограничению доступа к информации об этих медицинских изделиях, или не позволит пациенту, потребителю сделать выбор", — говорит президент ассоциации "Операторы рынка медицинских изделий" Павел Харчик.

Телевизионщики борьбу государства с самолечением поддерживают. Говорят, готовы размещать социальные ролики, чтобы обратить внимание на проблему. Вместе с тем, считают принятые нормы несправедливыми. Решение запрещает рекламу только на телевидении и радио. А вот об Интернете, где полно рекламы поддельных или неэффективных лекарств, в решении СНБО — ни слова.

"Мы постоянно фиксируем использование нашего бренда, ведущих в распространении фейков и средств, которые якобы имеют удивительный эффект. Мы отслеживаем такие факты, блокируем, но это системное явление, которое очень вредно. Надо искать сбалансированное решение, которое будет не в ущерб индустрии и решать проблему самолечения, которое есть", — говорит заместитель генерального директора по правовым вопросам 1+1 media Вячеслав Миенко.

В Индустриальном телевизионном комитете признают, почти 30% рекламы на телевидении и радио — это именно медицинская продукция. Благодаря этому каналы могут изготавливать качественные шоу и фильмы. А государство взамен — получает значительные средства в виде налогов. Если же такой рекламы не станет — то деньги, не исключают, могут перетечь в так называемые теневые бюджеты на рекламу, из которых не платят налоги. Поэтому уже обратились на Банковую с предложениями.

"Мы готовы работать в любых рабочих группах с проработки этого вопроса. Чтобы это логично закончилось для отраслей, как фармацевтической, так и медийной", — говорит исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета Сергей Семкин.

Новости Украины: в Украине могут запретить рекламу лекарств на телевидении и радио

"С точки зрения того, какое экономическое влияние может иметь запрет рекламы, стоит встретиться с медийщиками, услышать точку зрения. Сформировать концепцию, стратегию, как более цивилизованно рекламировать лекарственные средства в медиа", — говорит министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Комментариев правительства по поводу потенциального запрета рекламы медпрепаратов пока нет. В самом Совете национальной безопасности заявили — немедленно мораторий не будут внедрять.

"Это некое приглашение к разговору. Мы будем искать общее решение и выслушивать работников отрасли", — заверил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Первые встречи проведут уже на следующей неделе. А сам мораторий будут вводить не раньше 2024 года.

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