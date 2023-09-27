В Украине ищут десятки тысяч работников: какие профессии самые востребованые, где и сколько платят

Средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17 500 грн.
В Украине сейчас ищут десятки тысяч работников. От поваров, продавцов, официантов до учителей, автомехаников и государственных служащих. На рынке труда – рекорд по количеству вакансий.
В августе, по данным системы управления наймом (СУН) Work.ua, работодатели опубликовали 102 748 предложений работы. Это на 10% больше по сравнению с июлем.
В то же время по данным Государственной службы занятости Украины по состоянию на начало сентября зарегистрировано в общей сложности 57 385 вакансий – на 26,6 тысяч больше, чем в прошлом году.
В каких областях больше всего вакансий
В топ-5 областей по количеству вакансий входят и дальше наращивают предложения Харьковская (3732), Одесская (6927), Львовская (9705), Днепропетровская (9831) и Киевская (33283).
В то же время Киевская область также среди лидеров прироста (+11% к июлю) вместе с Хмельницкой (+12%, 2555 вакансий), Ровенской (+16%, 2163), Житомирской (+27%, 2054) и Черниговской областями ( +29%, 1237).
Каких работников ищут
Больше всего вакансий в Украине, по данным СУН, в розничной торговле (12 497), продажах, закупках (13 449), среди рабочих специальностей, производства (18 853) и в сфере обслуживания (19 449).
Осень – это пора нового учебного года и высокого бизнес-сезона. Эта тенденция отслеживается и на рынке труда, ведь значительно выросло количество вакансий в следующих категориях:
- Образование, наука (+37%)
- Управление персоналом, HR (+12%)
- Культура, музыка, шоу-бизнес (+47%)
- Гостинично-ресторанный бизнес, туризм (+14%)
- Сфера обслуживания (+11%)
Самые востребованные профессии
Эта же тенденция, согласно статистике, прослеживается и по конкретным должностям. Больше всего спрос работодателей возрос на педагогов.
Самые востребованные специалисты по количеству вакансий – бухгалтеры (3 334 вакансии), повара (3 447), водители (3 504), менеджеры по продажам (6 608) и продавцы-консультанты (8 591).
В августе стало заметно, как работодатели реагируют на дефицит кадров. Значительно выросла доля вакансий для людей с инвалидностью, студентов, ветеранов и пенсионеров. Также работодатели чаще готовы работать с кандидатами без опыта – таких вакансий более 36 тысяч.
Что происходит на государственной бирже труда
В Государственной службе занятости больше зарегистрировано вакансий в категории "Квалифицированные работники с инструментом", таких аж 10 842. Среди них швеи, слесари, пекари, кондитеры, сантехники, маляры, электрогазосварщики и другие профессии.
Ищут работников по следующим группам:
- Профессионалы (учителя, фармацевты, врачи и другие) – 10 608 вакансий
- Сотрудники сферы торговли и услуг (повара, охранники, официанты и другие) – 8 377 вакансий
- Рабочие по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования, сборки оборудования и машин (трактористы, дорожные рабочие и другие) – 7 786 вакансий
- Специалисты – 7 058 вакансий
- Простейшие профессии (дворники, грузчики и другие) – 6 332 вакансии
- Законодатели, высшие государственные служащие, руководители, менеджеры – 3 134 вакансии
- Технические служащие (кассиры, секретари, кладовщики и другие) – 2 635 вакансий
- Квалифицированные рабочие сельского и лесного хозяйств, рыборазведения и рыболовства (лесорубы, доярки и другие) – 613 вакансий
По состоянию на начало сентября наибольший спрос на педагогов (9813 вакансий) и работников перерабатывающей промышленности (10457). Также ищут много работников оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (8 267 вакансий).
Наименьшее количество вакансий размещено в категориях "Информация и телекоммуникации" (234), "Финансовая и страховая деятельность" (383) и "Операции с недвижимым имуществом" (491).
Среди профессий, по которым количество вакансий является наибольшим:
- Учитель заведения общего среднего образования – 2 582
- Водитель автотранспортных средств – 2 154
- Повар – 1 937
- Швея – 1 732
- Продавец продовольственных товаров – 1 628
- Подсобный рабочий – 1 298
- Уборщик служебных помещений – 970
Какие зарплаты
В последний месяц лета, по данным СУН, средняя зарплата в Украине снова выросла и составляет 17 500 грн (+500 грн к июлю). Рост произошел в Киевской (+275 грн до 19 275 грн), Львовской (+500 грн до 17 500 грн) и Одесской областях (+175 грн до 17 500 грн).
Больше всего выросла зарплата в категориях:
- с 32 500 грн до 35 000 грн – Топменеджмент, руководство высшего звена
- с 33 000 грн до 34 000 грн – Недвижимость
- с 22 500 грн до 23 500 грн – Транспорт, автобизнес
- с 16 500 грн до 17 000 грн – СМИ, издательство, полиграфия
- с 16 000 грн. до 17 000 грн – Юриспруденция
Больше всего возросла зарплата по (не руководящим, не IТ) должностям:
- с 53 000 грн до 55 000 грн – медиабаер
- с 36 250 грн до 41 250 грн – эндодонтист
- с 32 500 грн до 35 000 грн – рихтовщик
- с 32 500 грн до 34 000 грн – координатор по сбыту
Среди самых оплачиваемых должностей, где не изменилась зарплата, остаются водители-международники (42 500 грн), риелторы (35 000 грн), автоэлектрики, автомеханики, бурильщики, главные инженеры, дизелисты (30 000 грн).
Меньше всего получают (от 6 750 грн до 11 000 грн) консьержи, санитары, уборщики, интервьюеры, посудомоечники, ассистенты ветеринарного врача и работники линии раздачи.
Данных Государственной службы статистики по актуальной средней зарплате в Украине пока нет. Согласно сообщению Пенсионного фонда, средняя зарплата за I квартал 2023 года выросла на 3,1% по сравнению с мартом 2022 года. Сейчас она составляет 13 423 грн. Этот показатель учитывается для исчисления пенсии
Сколько безработных в Украине
Статус безработного на начало сентября в Украине официально имеют 106 659 человек. Среди них женщины – 78 761, мужчины – 29 898. Реальная цифра может быть гораздо больше.
Напомним, Польша с начала полномасштабной войны предоставила убежище для полутора миллионов украинцев. Более 80% нашли работу в соседней стране. В 2024 году они будут получать большие доходы.
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