В Украине ищут работников для сопровождения ветеранов: какая зарплата и что нужно делать

Наталья Герасимчук с ветераном / © ТСН

Реклама

В Украине работает 1 400 специалистов по сопровождению ветеранов, а уже в феврале объявят конкурс на дополнительные должности в громадах. Зарплата такого специалиста — около 20 тысяч гривен.

Они помогают адаптироваться, решают запросы семей пропавших без вести и погибших. Только за год они закрыли 600 тысяч обращений.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Реклама

Ривненская область: как работает Наталья Герасимчук

Наталья 20 лет была учительницей математики и экономики. Сегодня ее рабочий день начинается в местной больнице. Уже 10 месяцев она — специалист по сопровождению.

Наталья Герасимчук: «Нам надо помочь обновить парню документы».

Она идет в палату сама — ветеран не хочет быть в кадре. У него сгорели все бумаги. Наталья собирает необходимое для миграционной службы, чтобы выездная бригада сделала ему ID-карту. Но иногда ее работа выходит за рамки обязанностей. Например, она добилась, чтобы маршрутки заезжали в больницу в вечернее время.

Наталья Герасимчук: «Я сама ездила, здесь ждала, у меня есть знакомые… Теперь у нас есть договоренность: если маршрутка не заезжает, то сообщаем перевозчику, он реагирует сразу».

Реклама

Вместе с Натальей мы идем к Никите — добровольцу из Харьковской области, который получил тяжелую травму спины.

Никита Максимов: «Спинномозговая травма — это лотерея. Я не буду ходить, это я знаю. Сейчас хоть Наталья разгрузила маму, не надо думать о всяких бумагах. Для меня это тяжело. Я говорю Наталье, что мне надо, и она делает для меня все, что надо, и даже больше».

Винницкая область: как работает помощница ветеранов Наталья Лищишена

Другая Наталья, которая работает в Винницкой области, сама прошла путь борьбы за свои права. Она — ветеранка, которая сменила бронежилет на защиту прав других. Из-за травмирования уставным бронежилетом, который не рассчитан на женщин, у нее начались серьезные проблемы со здоровьем.

Наталья Лищишена: «Было принято решение врачами и консилиумом делать полную ампутацию. Эта болезнь со временем становится онкологией, это предраковое состояние. Мне сказали, что мы не видим оснований давать вам группу. В присутствии этого врача я услышала, что это была моя личная прихоть — удалить грудь».

Реклама

Будучи юристом, Наталья доказала свою правоту. Теперь она помогает другим. К ней впервые пришел Вячеслав, которого ТЦК мобилизовал за считанные минуты, несмотря на редкую болезнь Меньера.

Вячеслав Данилюк: «Они меня сразу везут в ТЦК. За 20 минут я прошел ВВК, через день я был в Чернигове. Из-за приступов болезни 5-6 дней такого, что по стенкам лазишь. В этот момент, когда я поехал за помощью в Киев, они мне вклепали СОЧ, и 6 месяцев я добивался этих документов».

Наталья Лищишена уверена: они это решат. Она знает, как трудно ребятам бороться с бюрократией.

Наталья Лищишена: «Я постоянно слышу от ребят, что государство не знает, что с нами делать. Они обижаются, потому что нет поддержки. Бумажек надо собрать миллион, а ребята не осведомлены — это накладывается одно на другое».

Реклама

Результаты и перспективы

По словам заместителя министра по делам ветеранов Юлии Кирилловой, 42% специалистов по сопровождению — это сами ветераны или их родные. Они помогают там, где система дает сбой. Как в случае с 22-летним Владиславом, которому помощь специалиста увеличила пенсию с 8 до 20 тысяч гривен.

Владислав Безух: «Это нереально что-то доказать. Если будешь что-то доказывать — тебя будут посылать, а с ее помощью они бегом начинают шевелиться».

Наталья убеждена: работать надо на опережение.

Наталья Лищишена: «На этапе, когда человек идет на увольнение, желательно, чтобы мы в громаде уже знали и подхватывали. Это было бы крутой штукой».

Реклама

Как получить поддержку

Сеть специалистов по сопровождению нуждается в расширении, учитывая количество ветеранов. Таких помощников сейчас 1400.

Если ваши права, как ветерана или ветеранки нарушены, узнать о ближайшем к вам специалисте можно в Дії через сервис «Ветеран Про».

▶На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 20:00 новости 30 января. Тайны «энергетического перемирия»! Легендарный гол Трубина!