В Украине из-за непогоды гибнут пшеница и ягоды: чего ожидать от урожаев

В Украине гибнет урожай / © ТСН

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Из-за весенних заморозков в Украине погибает пшеница, желтеет соя, кукуруза еле развивается. Также предполагается плохой урожай ягод и овощей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Валентина из Томашгорода на Ривненщине показывает листья на огурцах в своей теплице. Это результат майских морозов. И хотя несмотря на заморозки максимально заботится об овощах, но уже видит — урожай огурцов уменьшился втрое.

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«Цена растет на огурец, потому что его мало», — говорит она.

Урожай огурцов / © ТСН

На полях возле села Злынка на Кировоградщине заморозки навредили. Вот кукуруза в это время здесь обычно втрое больше. Обработать сорняк гербицидами тоже не позволяет погода. Подверглась заморозкам и пшеница.

Десятки гектаров озимой пшеницы вымерзли на поле на ривненском Полесье. Пришлось поверх засевать соей. Урожаев вишен, черешен, абрикосов на Полесье тоже не стоит ожидать из-за нескольких волн заморозков. Холода навредили, говорят, и лесным ягодам.

«Сейчас общая картина такая: все растения находятся в стрессе. Это нетипичные условия для сегодняшнего времени», — говорит Георгий Мацюк, специалист отдела растениеводства и механизации департамента агропромышленного развития.

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Специалисты добавляют, что, в частности, аграриям стоит приспосабливаться к таким климатическим явлениям. Думать о защите посевов.

Однако морозная весна еще не свидетельствует, что будет дефицит продукции. Даже подмерзшие растения могут оклематься. Немало зависит и от грядущего лета. Однако летом есть вероятность недостаточного количества осадков и засухи.

«Все модели, всех центров основных мировых, что температура все же будет высокой летом», — говорит Вера Балабух, заведующая отделом Украинского гидрометеорологического института.

В то же время на Ривненщине такие заморозки, которые пережили этой весной, уже не прогнозируются. Но на следующей неделе и большого тепла пока ожидать не стоит, говорят синоптики. Потепление в Украину придет ближе к концу мая.

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