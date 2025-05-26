В Украине из-за опасных заболеваний умерло около 200 человек: медики предупредили об опасности

Вирусные заболевания в Украине / © Credits

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За этот эпидемический сезон переболели более 4 с половиной миллионов украинцев. Половина из них дети. На нашей территории циркулировали грипп А, В, коронавирус и другие респираторные заболевания. Всего от осложнений после вирусных заболеваний умерло около 200 украинцев, 9 из них — дети.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Заболеваемость гриппом была высокой почти до конца марта, что не является типичным. Причем в стационар попадали достаточно молодые люди, потому что у них быстро развивалась пневмония. Официально эпидсезон закончился, но украинцы не перестают болеть. Только за прошедшую неделю почти 100 тысяч подхватили различные вирусы. Коронавируса сейчас было в 7 раз меньше, чем в 2024 году. Теперь грипп и коронавирус конкурируют между собой. Однако в центре общественного здоровья напоминают, что в прошлом году подъем заболеваемости коронавирусом начался в конце лета.

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«В прошлом году летом, когда было очень жарко ближе к августу наблюдался рост заболеваемости ковидом. Поэтому прививка против ковида — круглогодичная, она полезна для тех, у кого есть хронические заболевания, им лучше быть прикрытыми. Тем более, что вакцина против коронавируса бесплатная в более, чем в достаточном количестве в Украине», — говорит генеральный директор Центра общественного здоровья Михаил Рассада.

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