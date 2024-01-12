В Украине из-за переохлаждения женщина потеряла часть ноги, а 11-летний мальчик обморозил руки

На Волыни медики спасают концовки 11-летнему мальчику. Школьник вместе с друзьями играл в снегу. Сначала и не почувствовал, что пальцы замерзли, а дома они стали синеть.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Татьяны Хомич.

11-летний мальчик обморозил руки

11-летний Роман рассказал, что обморозил руки во время игры.

"Не слышно было, а потом резко холодно стало", — говорит школьник Роман Матвиюк.

Тогда он начал руки растирать снегом. Дальше друзья посоветовали погрузить их в холодную воду.

"Потом в интернете посмотрели, что нужно еще в теплую. И они начали фиолетовые, синие делаться", – говорит парень.

11-летний Роман

Это самые большие ошибки после обморожения, рассказывает заведующий ожоговым отделением Роман Трач. Первое правило – согреваться надо постепенно.

"Бытует мнение, что если обморозился, то нужно растирать снегом. Ни в коем случае. Потому что будет дополнительная травма", — говорит заведующий ожоговым отделением городской больницы Луцка Роман Трач.

Заведующий ожоговым отделением Луцкой городской больницы Роман Трач.

Школьника спасло то, что он вовремя обратился за помощью. И его состояние удалось стабилизировать.

Женщине пришлось ампутировать часть ноги

Руслане так не повезло, у нее ампутация. 59-летняя женщина рассказывает, что намочила ноги, когда торговала на рынке. На боль и жжение не обращала внимания.

Из-за того, что поздно обратилась к медикам, женщине пришлось ампутировать несколько пальцев и часть ступни. Именно конечности, а еще лицо – люди обмораживают чаще всего. Первые симптомы – кожа становится бледной или даже синей, отсутствует чувствительность. Медлить нельзя, говорят медики. Призывают не заниматься самолечением.

Пани Руслана

Обморозить тело можно и в морозное время, и даже при плюсовой температуре. Чтобы избежать этого – работают пункты обогрева.

Особенно поберечься медики советуют в следующие несколько дней. По прогнозам синоптиков, температура на дворе остается низкой, слишком ночью.

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Напомним, в Минздраве дали советы, как поступать во время переохлаждения.

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