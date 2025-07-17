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В Украине из-за разглашения государственной тайны осудили начальника отдела секретного обеспечения
Чиновник предоставил доступ другому лицу к информации, которая содержала государственную тайну.
В Ужгороде состоялся суд над начальником группы секретного документального обеспечения службы охраны государственной тайны. Он допустил другое лицо к секретной информации.
Об этом говорится в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.
По данным суда, начальник группы секретного документального обеспечения службы охраны государственной тайны в мае 2025 года допустил разглашение закрытой информации. Ему инкриминировали ч. 1 ст.328 УК Украины, а именно: разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа.
Также чиновника обвинили в том, что он «внес ложные данные в учетную карточку гражданина о предоставлении допуска к государственной тайне, чем создал документальную видимость о якобы действительности срока действия допуска к государственной тайне до 25 апреля 2026 года».
Подсудимый вину признал и заключил сделку со следствием. Его приговорили к 1 году испытательного срока.