В Украине из-за разглашения государственной тайны осудили начальника отдела секретного обеспечения

В Украине осудили чиновника из-за разглашения государственной тайны / © Архів

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В Ужгороде состоялся суд над начальником группы секретного документального обеспечения службы охраны государственной тайны. Он допустил другое лицо к секретной информации.

Об этом говорится в приговоре Ужгородского горрайонного суда Закарпатской области.

По данным суда, начальник группы секретного документального обеспечения службы охраны государственной тайны в мае 2025 года допустил разглашение закрытой информации. Ему инкриминировали ч. 1 ст.328 УК Украины, а именно: разглашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, которому эти сведения стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, при отсутствии признаков государственной измены или шпионажа.

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Материалы суда / © Единый государственный реестр судовых решений

Также чиновника обвинили в том, что он «внес ложные данные в учетную карточку гражданина о предоставлении допуска к государственной тайне, чем создал документальную видимость о якобы действительности срока действия допуска к государственной тайне до 25 апреля 2026 года».

Подсудимый вину признал и заключил сделку со следствием. Его приговорили к 1 году испытательного срока.

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