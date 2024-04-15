В Украине из-за войны могут исчезнуть птицы: ученые предупредили об опасности

В результате войны в Украине некоторые птицы могут исчезнуть навсегда, считают орнитологи. Они тоже страдают из-за звуков взрывов и других действий российских оккупационных войск.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Валентины Доброты.

В Украине из-за войны страдают птицы

Директор Менского зоопарка на Черниговщине рассказывает об уникальной семье аистов. Самец даже зимой не улетает в ирию, стережет дом. А самка к нему возвращается, еще когда и снег не сошел. Пара настолько ответственная, что гнездо пустым никогда не оставляют. Тем более с яйцами, но их дом так близко от российской границы.

Аисты на Черниговщине

Стресс от взрывов может повлиять не только на уровень рождаемости детенышей. В прошлом году розовые фламинго впервые загнездились в Украине. Ученые насчитали почти две сотни птенцов.

Какие птицы могут исчезнуть в Украине навсегда

Ранее фламинго пытались сформировать колонию в Херсонской области, неподалеку от Крыма. Но близость к российским полигонам заставила птиц перебраться к северу — на Тузловские лиманы Одесщины. Война настигла их и там. Ученые опасаются, что фламинго территорию Украины могут оставить навсегда.

Фламинго

Птицы гибнут не только от ранений и пожаров. Из-за уничтожения лесов они вынуждены искать новые места для гнездования.

Ученый Андрей Бокотей говорит, что даже громкие звуки взрывов могут быть смертельными. Барабанные перепонки у пернатых слишком чувствительны и птицы так же, как люди получают контузии. И если мелкая птица мобильна и может гнездиться где угодно, - то крупная слишком привязана к своим домам. Они больше всего страдают от войны.

Андрей Бокотей говорит, что шансы выжить у многих краснокнижных птиц в степной зоне, минимальны.

"Те территории, где они раньше размножались, и те территории, где они зимовали, сейчас все фактически или оккупированы, как значительная часть Крыма, или находятся в пределах боевых действий. То есть мы будем иметь катастрофическую ситуацию с этими видами в Украине. Больше всего, вероятно, они просто исчезнут. Возможно, со временем вернутся, восстановятся", - говорит Андрей Бокотей.

Птицы

Какие птицы приспособились к войне

А вот кто наиболее вынослив, это сожители всех украинских городов. Вороны, по мнению орнитолога Геннадия Тищенко, смогли приспособиться

"Боятся, но они очень хорошо приспособились. И когда у них этот, можно сказать, "любовный сезон", если можно так назвать, люди там ходят, они буквально по три, по пять голов бросаются вниз и стараются ударить в голову. Это были случаи, уже были неприятности у людей", – говорит Геннадий Тищенко.

Какие последствия уменьшения количества птиц в Украине

Ученые не исключают, что придется повторно переселять птиц или животных с территорий, где они выжили на земле их бывшего ареала. Процесс создания новой популяции слишком сложен, но так необходим для сохранения баланса в экосистеме

"Следовательно, уменьшение одних влечет уменьшение других. То есть птицы едят в каких-то насекомых, если их станет меньше, будет меньше птиц, птиц едят другие хищные птицы или хищные млекопитающие, тех тоже станет меньше. То есть это цепочка, которая потянет за собой целую волну, предсказать которую мы сейчас не можем. И нет никакой возможности это сделать", — говорит Андрей Бокотей.

Андрей Бокотей

Окончательные выводы по птичьим потерям орнитологи могут сделать только после войны и разминирования земель.

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Напомним, в Николаевской области к лету хотят высадить 12 миллионов новых деревьев.

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