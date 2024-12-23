В Украине из-за войны появилась новая гражданская профессия: о чем идет речь

В Украине появилась новая гражданская профессия - деминер. Теперь граждане смогут приобщиться к разминированию территорий, загрязненных взрывоопасными предметами. Также стать деминером смогут и ветераны с ампутациями.

Об этом говорится в сюжете корреспондентка ТСН Галина Капустинская.

В лесу на Киевщине команда из 9 деминеров работает уже полторы недели. Здесь в начале полномасштабного укрывались оккупанты, которые оставили после себя остатки артиллерии и других опасных предметов.

"В марте 2022 года здесь были боевые действия, была российская армия, она была здесь недолго, чуть меньше месяца, а потом, по прошествии некоторого времени мы приехали сюда и начали здесь разминировать. Мы используем наши металлодетекторы для выявления металлических сигналов, которые потенциально могут быть взрывоопасными предметами", - говорит деминер Диана Обжелян.

Диана Обжелян.

Они работают в любую погоду. Ставят маячки, там где территория исследована, затем короткий перерыв и снова к работе — пока не начнет стынеть.

Самая молодая в этой команде Диана. Ей 21 один, профессию деминера овладела британо-американской компанией "Хало траст", которая и занимается разминированием территорий в Украине.

"Да, мы учились здесь, в Броварском районе, чуть меньше месяца. Мы проходили теоретические и практические тесты, и кто был готов работать, тот приходил сюда и отправился", — говорит деминерша.

И если заграницей эта профессия хорошо известна, то в Украине возникла совсем недавно. Официально о начале стало известно в начале декабря .Разработкой профессионального стандарта занималось Министерство экономики совместно с частными компаниями.

Деминеры отряжают территории, где были российские оккупанты

Деминеры отличаются от саперов тем, что работают только на гуманитарных территориях и только находят и идентифицируют мины и взрывчатки, дальше - это уже дело ГСЧС или саперов.

"Деминер занимается только поиском опасных предметов, а сапер взимает и взрывает, а деминер это именно поиск, то есть все дальнейшие действия он не выполняет", - говорит инструктор по обучению Юлия Теплюк.

Дмитрий показывает несколько предметов, которыми пользуются деминеры. Сумка на первый взгляд больше похожа на стоматологический набор, хотя на самом деле, она предназначена для обследования взрывоопасных объектов.

Сумка деминера

"Зеркало используется для проверки наличия мин-сюрпризов. В данной сумке в обязательном порядке есть лопатка, она нужна для того, чтобы добраться до сигнала и подтвердить или опровергнуть наличие взрывоопасных предметов", - говорит инженер саперного дела Дмитрий Рябой.

Проводить обследование территорий можно с помощью дронов или металлоискателей. Так что стать деминером могут и люди с инвалидностью, в частности, те, кто имеет ампутации.

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