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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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В Украине изготовили огромный трон для Трампа: мастер рассказал шокирующие подробности

Ровенский мастер уверен, что трон в качестве подарка для Трампа косвенно может повлиять на ход войны в Украине.

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Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
Николай Христич с троном для Трампа

Ровенский пенсионер Николай Христич продает сделанный для президента США Дональда Трампа трон / © ТСН

В то время как имя президента США Дональда Трампа на слуху сейчас во многих странах, в Украине сделали для него настоящий трон в прямом смысле этого слова. Мастер, воплотивший собственную идею в жизнь — это пенсионер из города Ровно, в прошлом летчик и пограничник, зовут его Николай Христич. 8 лет назад, в 2017-м, имя последнего тоже было на слуху в украинской прессе после того, как он рассказал, что изготовил из дуба и ореха трон для Трампа.

ТСН.ua разыскал этого мастера и поинтересовался судьбой единственного в мире трона для Трампа.

«Трон есть. Недавно я общался с посредником из Киева, скинул ему фото моего изделия. Другими словами, некоторые люди из Ровно вышли на кого-то из Киева. Сейчас я жду ответа касательно продажи трона», — сообщил в комментарии для ТСН.ua Николай Христич.

К этому он добавляет, что о посредниках из Киева точно не знает, кем именно они являются, но якобы есть информация, что это люди с определенными должностями и у них связи в США.

«Я переслал и фото, и видео. Это было неделю назад. Также меня попросили сделать описание трона, я сделал и это», — говорит Николай Христич.

Трон, созданный Николаем Христичем. Фото предоставлено Н. Христичем.

Трон, созданный Николаем Христичем. Фото предоставлено Н. Христичем.

По мнению Николая Христича, его изделие, если оно станет подарком Трампу от Украины, косвенно может повлиять на улучшение ситуации в Украине.

По словам мастера, трон изготовлен из дуба и ореха. Фото предоставлено Н. Христичем.

По словам мастера, трон изготовлен из дуба и ореха. Фото предоставлено Н. Христичем.

«У Америки никогда не было подобного. Его высота — 2 м. 65 см., ширина — 2,5 м. В троне есть закрывающийся сейф, там весь механизм, позволяющий разобрать изделие для дальнейшей транспортировки. Я использовал новейшие технологии, сделал огромные крылья. Трон украшен американским гербом. Я думаю, что американская пресса будет шокирована. Если бы Трампу подарили этот трон, отношения с Америкой были бы другими», — говорит о своем изделии Христич.

Цена впечатляет

На вопрос о том, в какую сумму он оценивает свое изделие, Христич ответил следующее: «Этот трон стоит 150 миллионов долларов. Но установленная мною цена в сто раз меньше. Я его так оцениваю. Смотрите, есть картина Крик норвежского художника, она была продана за 120 миллионов (эта картина считается шедевром экспрессионизма — Ред.)».

Мастер говорит, что на изготовление трона понадобилось 4 года. Фото предоставлено Н. Христичем.

Мастер говорит, что на изготовление трона понадобилось 4 года. Фото предоставлено Н. Христичем.

Христич уточняет, что это минимальная цена.

Рассказывая о такой цене своего изделия, Христич подчеркивает, что конструкция трона сложна.

«Я обработал трон шведским лаком, ему не страшна коррозия. Была использована новейшая технология, была проделана сложная работа», — рассказывает Христич.

Резюмируя, он говорит, что 150 миллионов долларов, а тем более заниженная им в 100 раз цена трона — «не цена для такой вещи». И добавляет, что о его изделиях писала европейская пресса, о существовании трона знают польские дипломаты.

Ранее сообщалось, что Трамп после разговора с Эрдоганом сделал заявление о войне в Украине.

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