В Украине изготовили огромный трон для Трампа: мастер рассказал шокирующие подробности

Ровенский пенсионер Николай Христич продает сделанный для президента США Дональда Трампа трон / © ТСН

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В то время как имя президента США Дональда Трампа на слуху сейчас во многих странах, в Украине сделали для него настоящий трон в прямом смысле этого слова. Мастер, воплотивший собственную идею в жизнь — это пенсионер из города Ровно, в прошлом летчик и пограничник, зовут его Николай Христич. 8 лет назад, в 2017-м, имя последнего тоже было на слуху в украинской прессе после того, как он рассказал, что изготовил из дуба и ореха трон для Трампа.

ТСН.ua разыскал этого мастера и поинтересовался судьбой единственного в мире трона для Трампа.

«Трон есть. Недавно я общался с посредником из Киева, скинул ему фото моего изделия. Другими словами, некоторые люди из Ровно вышли на кого-то из Киева. Сейчас я жду ответа касательно продажи трона», — сообщил в комментарии для ТСН.ua Николай Христич.

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К этому он добавляет, что о посредниках из Киева точно не знает, кем именно они являются, но якобы есть информация, что это люди с определенными должностями и у них связи в США.

«Я переслал и фото, и видео. Это было неделю назад. Также меня попросили сделать описание трона, я сделал и это», — говорит Николай Христич.

Трон, созданный Николаем Христичем. Фото предоставлено Н. Христичем.

По мнению Николая Христича, его изделие, если оно станет подарком Трампу от Украины, косвенно может повлиять на улучшение ситуации в Украине.

По словам мастера, трон изготовлен из дуба и ореха. Фото предоставлено Н. Христичем.

«У Америки никогда не было подобного. Его высота — 2 м. 65 см., ширина — 2,5 м. В троне есть закрывающийся сейф, там весь механизм, позволяющий разобрать изделие для дальнейшей транспортировки. Я использовал новейшие технологии, сделал огромные крылья. Трон украшен американским гербом. Я думаю, что американская пресса будет шокирована. Если бы Трампу подарили этот трон, отношения с Америкой были бы другими», — говорит о своем изделии Христич.

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Цена впечатляет

На вопрос о том, в какую сумму он оценивает свое изделие, Христич ответил следующее: «Этот трон стоит 150 миллионов долларов. Но установленная мною цена в сто раз меньше. Я его так оцениваю. Смотрите, есть картина Крик норвежского художника, она была продана за 120 миллионов (эта картина считается шедевром экспрессионизма — Ред.)».

Мастер говорит, что на изготовление трона понадобилось 4 года. Фото предоставлено Н. Христичем.

Христич уточняет, что это минимальная цена.

Рассказывая о такой цене своего изделия, Христич подчеркивает, что конструкция трона сложна.

«Я обработал трон шведским лаком, ему не страшна коррозия. Была использована новейшая технология, была проделана сложная работа», — рассказывает Христич.

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Резюмируя, он говорит, что 150 миллионов долларов, а тем более заниженная им в 100 раз цена трона — «не цена для такой вещи». И добавляет, что о его изделиях писала европейская пресса, о существовании трона знают польские дипломаты.

Ранее сообщалось, что Трамп после разговора с Эрдоганом сделал заявление о войне в Украине.



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