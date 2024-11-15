В Украине изменили условия для брони от мобилизации: громкие подробности

Бронирование от мобилизации с 1 декабря снова будет осуществляться через "Дію".

Бронирование в "Дії" возвращается. Премьер-министр назвал даты, но не все так просто. Денис Шмыгаль также сообщил и о новых правилах получения брони. Итак, каким критериям должны отвечать те, кто претендует на бронь – читайте в эксклюзиве ТСН.ua.

Бронирование онлайн возвращается

Возможность получить бронь через "Дію" появилась в июле 2024 года. Руководитель критически важного предприятия мог онлайн подать заявление о бронировании сразу нескольких сотрудников. Вскоре через "Дію" он получал ответ – решение о бронировании.

Это значительно облегчило, а главное ускорило процесс бронирования в Украине. До цифровизации бронирование могло длиться месяцами, что в разгар активной мобилизации создавало риск и неопределенность для бизнеса.

Но с вечера 20 октября украинцы начали сообщать, что "лавочка закрыта" и в "Дії" больше нельзя получить бронь от мобилизации. А уже на следующий день это подтвердили официально в "Дії".

Однако в пресс-службе пояснили, что услуга закрыта временно, потому что до 15 ноября продлится "аудит забронированных военнообязанных". И вот, "плюшка" возвращается — все бронирование от мобилизации с 1 декабря снова будет осуществляться через "Дію".

Новые условия бронирования

Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал новые условия для претендующих на бронь. Пока оказание услуги было приостановлено, правительство обновило не только критерии бронирования, но и критерии для получения предприятием статуса "критического".

Государство провело аудит предприятий и организаций, имеющих статус критических и имеющих право бронировать сотрудников. Как отметил Шмыгаль, по результатам аудита был выявлен ряд проблемных моментов, которые необходимо устранить.

Какие предприятия являются "критическими"

Прежде всего речь идет о региональных и отраслевых критериях критичности предприятий. Они теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики. Для частного сектора появились новые условия: зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом — это теперь обязательные условия для бронирования работников.

В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и зарплата забронированного работника должны быть не менее 2,5 минимальной зарплаты. По мнению премьера, это позволит снизить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании.

А еще теперь будет проходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций, чтобы они отвечали всем критериям. Соответствующим министерствам уже поручено подробно объяснить все аспекты и логику обновленной системы.

Шмыгаль подчеркнул, что новый порядок будет действовать с 1 декабря. Для всех, у кого уже есть отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников в соответствии с новыми условиями, независимо от того, как и когда оно происходило.

Скандал вокруг бронирования

Недавно разразился скандал из-за большого количества бронирований. Сообщалось, что отсрочку от мобилизации якобы получили 1,5 млн мужчин.

Впрочем, уже через несколько дней эту информацию опровергла министр экономики Юлия Свириденко. В интервью Forbes она сказала, что настоящая цифра на треть меньше.

По ее словам, за все время полномасштабной войны количество забронированных от мобилизации военнообязанных никогда не превышало 950 тысяч человек, а данные о более миллиона забронированных появлялись из-за "удвоения", поскольку некоторые компании одновременно подавали документы и в бумажном, и в электронном виде, то есть через "Дію".

Она добавила, что тогда Кабмин по инициативе Минобороны взялся за аудит бронирования. По результатам аудита и появились изменения в подходах к определению статуса критичности предприятий.

В этот период новые отсрочки не выдавали. С 25 октября процедура бронирования действовала только для работников, забронированных до 31 мая.

Сколько предприятий имели статус "критических"

Ранее Свириденко отмечала, что бронированию важно добавить прозрачности и систематизировать процесс, а потому правительство рассматривает возможность изменить процедуры бронирования — например, предоставить приоритетный критерий по заработной плате. Свириденко также уточнила, что статус критических в Украине сейчас имеют 19 730 предприятий, из них около 9500 были определены регионами, остальные — министерствами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В УКРАИНЕ ИЗМЕНИЛИ УСЛОВИЯ БРОНИРОВАНИЯ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ!

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