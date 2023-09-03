В Украине изменились правила мобилизации: с какими болезнями будут призывать и будут ли служить студенты

В Украине также упростили требования к службе в ДШВ и ВМС.

В Украине за последнюю неделю изменился ряд приказов о мобилизации во время действия военного положения. Министерство обороны Украины утвердило новое Расписание болезней, по которым оценивается пригодность к военной службе и уточнило данные о "ограниченно пригодных". Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов заговорил, что мужчины-студенты, получающие второе образование могут быть призваны в армию во время войны.

ТСН.ua собрал подробности о новых правилах мобилизации в Украине.

Изменения в положении о ВЛК и новом расписании болезней

Министерство обороны Украины изменило указ о ВЛК, утвердив новое Расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочило прохождение службы ограниченно годным.

Изменения в Положение о военно-врачебной экспертизе в ВСУ (приказ Минобороны № 402) внесены приказом Министерства обороны от 18 августа 2023 года № 490 и вступили в силу от 25 августа 2023 года.

Теперь ограниченно пригодных по "спорным статьям" будут определять пригодными к службе в ВСУ. В частности речь идет о таких заболеваниях:

2-в – клинически излеченный туберкулез;

4-в – вирусные гепатиты с незначительным нарушением функций;

5-в – бессимптомное носительство ВИЧ;

12-в – медленно прогрессирующие и непрогрессирующие с незначительными нарушениями функций и жидкими обострениями анемии, нарушение свертывания крови, пурпура, геморрагические состояния, другие болезни крови и кроветворных органов, некоторые нарушения с привлечением иммунного механизма.

13-в – болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями функций;

14-в – легкие кратковременные болезненные проявления психических расстройств;

17-в – невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства при умеренно выраженных, кратковременных проявлениях, с астеническим состоянием;

21-в – медленно прогрессирующие заболевания центральной нервной системы с незначительными нарушениями функций;

22-в – эпизодические и пароксизмальные расстройства, кроме эпилепсии, с незначительными нарушениями функций органов и систем.

Также ВЛК относительно ограниченно пригодных должна принимать решение о пригодности военнослужащего к службе по конкретной военной специальности (ВОС). Если военного сочтут непригодным к службе по конкретной специальности, командир части может отправить воина на повторное прохождение ВЛК, где определят, где он будет служить.

Упрощение условий службы в ДШВ и ВМС

Также в указе Министерства обороны №456 были упрощены требования ВЛК для службы в десантных войсках и морской пехоте.

Поэтому те военные, которых раньше считали непригодными к службе в этих родах войск, теперь сочтут пригодными. Этот указ вступил в силу с 25 августа.

Будут ли мобилизовывать студентов

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что во время войны количество мужчин, желающих получить второе высшее образование, резко возросло. Поэтому Министерство образования будет решать, целесообразно ли мужчинам призывного возраста получать второе или третье образования.

"Министерство образования сейчас будет рассматривать этот вопрос, будут проводить анализ, ведь так произошло, что преимущественно мужчины с определенным жизненным опытом — 40-50 лет решили получать второе-третье образование. Количество людей, которые хотят получить образование, увеличилось в разы. Если вы можете служить в армии, пригодные, подождет ли обучение, или нет, будет решать соответствующее министерство", — заявил Данилов.

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак заявил, что это действительно может произойти.

"Могут ли мобилизовать мужчин 25+ лет, которые учатся в учебных заведениях? По состоянию на сейчас, если они учатся на дневной или дуальной форме — не могут", — сказал он.

Однако нардеп отметил, что решение о необходимости мобилизации студентов может принять Генеральный штаб ВСУ, Министерство обороны или Комитет по нацбезопасности и обороне Рады. Тогда соискателей второго образования могут отправлять на службу в ВСУ и это не нарушит их права на получение образования.

Член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, член фракции партии "Слуга народа" Федор Вениславский в эфире телемарафона "Единые новости" заявил, что в Верховной Раде зарегистрирован проект закона, согласно которому мужчины старше 30 лет и если они приобретают второе образование, больше не будут иметь право на отсрочку от мобилизации. Нардеп уточнил, что таких в Украине только в этом году 60 тысяч человек.

Напомним, кого будут призывать осенью, какие специальности нужны армии.

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