В Украине изобрели уникальный дрон, который "видит" под землей: для чего он нужен

В Украине изобрели дрон, который может находить российские мины. Что известно?

Более 200 тысяч взрывоопасных предметов наши саперы уничтожили только в прошлом году. Российская армия заминирует украинские территории все более сложными для обнаружения минами. В мире существует классическая формула: год войны равен 10 годам разминирования. А с начала полномасштабного вторжения на минах подорвались более трех сотен гражданских.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Карины Вакаревой.

Огромный агро-дрон поднимают в воздух. К беспилотнику прицепили магнитометр. Благодаря чувствительным сенсорам он поможет найти взрывчатку на поле площадью два гектара. Разработчики обещают - на все понадобится не более часа.

"Сейчас он летает на высоте 3 метра. Скорость - 15 километров в час. Высоту мы выбираем в зависимости от культуры, которая растет на поле", - говорит оператор дрона Богдан Бондаренко.

Магнитометр фиксирует любые предметы, содержащие железо. Чтобы двигатели беспилотника не мешали работе - спецмагнит закрепили на длинной подвеске.

Дрон

"И система уникальна именно тем, что позволяет избежать расшатываний. И при этом она не полностью зафиксирована, так что любые зацепления на реальных миссиях не будут приводить к тому, что дрон упадет", - говорит основатель благотворительного фонда "Поступ" Влад Козак.

Заряда батареи дрона хватает на 15 минут полета.

"Там определенный цикл - есть три батареи, которые, например, две заряжаются, одна летает. Затем за 15 минут меняется. Опять она летает, снова заряжается. И так - циклично постоянно", - говорит инженер-конструктор Руслан Рябченко.

За день такая система, прогнозируют, может исследовать до 40 гектаров территории. Данные накапливаются в черной коробке под названием "даталоггер". Всю информацию оттуда - архивируют, чтобы в дальнейшем создать базу магнитных полей. Этот комплекс сканирует землю до нескольких метров вглубь. Правда, единственная задача, которую пока решить не удалось - это пластиковые мины. Их обнаружить труднее.

Сейчас Украина является наиболее заминированной страной мира. В прошлом году специалисты подсчитали: почти 160 тысяч квадратных километров нашей территории потенциально опасны. Это равно площади Греции, половине Италии или 4 Швейцариям. А один день боевых действий - это месяц работы саперов. Имея данные, где расположены мины, поля можно очистить быстрее - уверены разработчики.

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