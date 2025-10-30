В Украине изъяли наркотиков весом со слона

Полиция за неполный год изъяла несколько тонн наркотиков. / © ТСН

Реклама

На днях суд приговорил к 10 годам 44-летнего киевлянина, который наладил поставки кокаина из Центральной Америки в Украину. Как сообщила Нацполиция, наркотик переправлялся из Гондураса в Панаму, а дальше — в виде международных посылок, замаскированных под бытовые вещи.

Ежемесячно в Украину поступало до 30 посылок. Прибыль от сбыта составила около 8 миллионов гривен в месяц.

«Сейчас суд признал организатора виновным в контрабанде и сбыте наркотиков и назначил ему 10 лет и 9 месяцев заключения с конфискацией имущества», — сообщила Нацполиция.

Реклама

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, в 2025 году подразделения департамента по борьбе с наркопреступностью достигли следующих показателей:

Изъятие наркотиков в одной из лабораторий. Фото: Нацполиция.