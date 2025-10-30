ТСН в социальных сетях

Эксклюзив ТСН
247
1 мин

В Украине изъяли наркотиков весом со слона

Полиция рассказала сколько украинцев и как пытались заработать на наркотиках.

Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов
Изъятие наркотиков

Полиция за неполный год изъяла несколько тонн наркотиков. / © ТСН

На днях суд приговорил к 10 годам 44-летнего киевлянина, который наладил поставки кокаина из Центральной Америки в Украину. Как сообщила Нацполиция, наркотик переправлялся из Гондураса в Панаму, а дальше — в виде международных посылок, замаскированных под бытовые вещи.

Ежемесячно в Украину поступало до 30 посылок. Прибыль от сбыта составила около 8 миллионов гривен в месяц.

«Сейчас суд признал организатора виновным в контрабанде и сбыте наркотиков и назначил ему 10 лет и 9 месяцев заключения с конфискацией имущества», — сообщила Нацполиция.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, в 2025 году подразделения департамента по борьбе с наркопреступностью достигли следующих показателей:

Изъятие наркотиков в одной из лабораторий. Фото: Нацполиция.

Изъятие наркотиков в одной из лабораторий. Фото: Нацполиция.

  • Изъято более 4 тонн наркотиков (столько весит слон) и психотропов, более 40 тонн прекурсоров

  • Сообщено о подозрении 14217 лицам

  • Ликвидировано 1227 нарколабораторий и наркопритонов

  • Ликвидировано 139 организованных групп и преступных организаций.

