- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 247
- Время на прочтение
- 1 мин
В Украине изъяли наркотиков весом со слона
Полиция рассказала сколько украинцев и как пытались заработать на наркотиках.
На днях суд приговорил к 10 годам 44-летнего киевлянина, который наладил поставки кокаина из Центральной Америки в Украину. Как сообщила Нацполиция, наркотик переправлялся из Гондураса в Панаму, а дальше — в виде международных посылок, замаскированных под бытовые вещи.
Ежемесячно в Украину поступало до 30 посылок. Прибыль от сбыта составила около 8 миллионов гривен в месяц.
«Сейчас суд признал организатора виновным в контрабанде и сбыте наркотиков и назначил ему 10 лет и 9 месяцев заключения с конфискацией имущества», — сообщила Нацполиция.
Как сообщил заместитель главы Нацполиции Андрей Небытов, в 2025 году подразделения департамента по борьбе с наркопреступностью достигли следующих показателей:
Изъято более 4 тонн наркотиков (столько весит слон) и психотропов, более 40 тонн прекурсоров
Сообщено о подозрении 14217 лицам
Ликвидировано 1227 нарколабораторий и наркопритонов
Ликвидировано 139 организованных групп и преступных организаций.