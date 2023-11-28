В Украине кардинально изменяют правила мобилизации: подробности о нововведениях и демобилизации

В Украине кардинально меняют правила мобилизации. Изменения внесут уже на последней неделе ноября.

Подробности предоставили журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Виктория Гнатюк рассказала, что изменения в призыве объявят уже на этой неделе. Анонсировал нововведение секретарь СНБО Алексей Данилов. Об этом он сообщил в комментарии газете The Guardian и даже перечислил, что изменится.

"Некоторые люди напуганы, боятся умереть, боятся стрелять, но это не значит, что они не могут заниматься другой деятельностью. Теперь у нас новый министр с новым подходом", – сказал Данилов.

Что изменится с мобилизацией в Украине

Данилов обещает, что теперь каждый в армии будет заниматься тем, чем умеет. Так, Украина планирует использовать коммерческие рекрутинговые компании, которые должны способствовать проведению более целенаправленного призыва и пополнению рядов призывников. То есть такие компании будут гарантировать призывнику, что они будут выполнять соответствующие их навыкам роли, а не просто отправляться на фронт в неизвестность. Такую мобилизацию Данилов называет более "гибкой".

"Мобилизация станет более гибкой, будут объявлены те специальности, которые нужны, и люди будут заявляться на конкретную должность. К примеру, им нужны сварщики или слесари и так далее", добавил Данилов о мобилизации в Украине и признал "проколы".

Но и проблемы с мобилизацией Данилов признает, впрочем, говорит, руку здесь приложила россия, через интернет пытается разнести измену и нагнетать обстановку, но отметил, что проблемы не в таких масштабах, как об этом говорят.

"Россия пытается подогреть этот вопрос, говоря, что у нас не хватает солдат, что у нас проблемы с мобилизацией... В жизни всегда есть проблемы, давайте не будем их переоценивать", – добавляет он.

Мифы о вручении повесток / Фото: ТСН.ua

Скандалы вокруг мобилизации и план решения проблемы

"Ну а еще не забываем о внутренних "знатоках" в совете, которые любят сделать вбросы то о мобилизации, то о якобы отставке главнокомандующего. Но и без этого видно, как на улице крутят мужчин, такие видео почти еженедельно разлетаются сетью", — говорит. журналистка.

Многие за последние месяцы имели и коррупционные скандалы в верхушках ТЦК, их Зеленский приказал зачистить от коррупционеров. Между тем, это не дало желаемого результата, но есть надежда, что все же все кардинально изменится. Источник в Минобороны подтвердил, что уже были подписаны контракты с кадровыми компаниями, которые будут вовлечены в процесс призыва, но подробности пока неизвестны.

Непонятно, и насколько рекрутинговые компании будут вовлечены в процесс. Но разговоры о смарт-мобилизации идут не первый день. Напомним, что в октябре в Министерстве цифровой трансформации заявили о той же смарт-мобилизации, а глава министерства Михаил Федоров разъяснил.

"Граждане, которые хотят мобилизоваться, смогут оставить заявку на выбранную специальность, пройти собеседование с рекрутером, сдать тесты на обучение. "Тогда будет другое качество мотивации. "Пилот" заработает через "месяц-два" на базе ударных рот БпЛА, которые сформированы в рамках проекта "Армия дронов". Таких рот 17 по состоянию на август. "Для нас это логическое продолжение проекта "Армия дронов": от обучения операторов (уже около 20 000 научили) до запуска масштабной программы производства БпЛА и формирования новой концепции применения дронов на поле боя", — говорит он.

Какие реформы предлагают?

До запуска еще минимум месяц. Но за почти два года полномасштабной войны как никогда раньше острым назрел вопрос и о демобилизации военных, с другой стороны – никуда не девается кадровый голод в армии. Разобраться пытались и журналисты Форбса. Анонимно бывший топ-чиновник Минобороны рассказал, что идея реформы мобилизации назрела одновременно в Минобороны и Минцифры, а в июне министерства наняли бизнес-аналитиков, уточнил, что это было еще до скандала с одесским военкомом, тем самым Борисовым, который сколотил себе состояние на миллионы. мужчин от службы в армии. Задача аналитиков была – создать концепцию реформы. А измениться, говорят в Верховной Раде, теперь многое имеет. Накануне Зеленский созвал всех причастных докладывать по ставке.

Когда решится проблема?

В Раде обещают, что уже до конца года предоставят комплексный документ, который должен урегулировать вопрос, что делать с людьми, уже 2 года воюющими без ротации, как могут демобилизоваться инвалиды 1 и 2 групп, как демобилизовать бывших военнопленных и военных с онкологией.

Он добавил, что уже более 10 законопроектов, регулирующих вопросы мобилизации и демобилизации, лежат в совете, но их нужно доработать.

Напомним, по словам советника руководителя Офиса президента Украины Сергея Лещенко, на войну нужно мобилизовывать молодежь, потому что "воевать 54-летними штурмовиками никуда не годится". Он также отметил огромный дефицит военных.

"Нужно проводить ротации, подтягивать резервы", – говорит Лещенко.

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