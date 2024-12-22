В Украине ликвидируют МСЭК: что будет вместо них и чью инвалидность проверят с 1 января

Медико-социальные экспертные комиссии, устанавливающие группу инвалидности, в том числе необходимую для отсрочки от мобилизации, скомпроментированы громким коррупционным скандалом. По решению президента, МСЭК будут ликвидированы с 1 января 2025 года.

Чего ждать людям с инвалидностью и кого будут проверять — законно ли она установлена, в комментарии сайту ТСН.ua объяснила адвокат Марина Бекало.

Что будет вместо МСЭК

Президент Владимир Зеленский в видеообращении заявил, что коррупция в МСЭК – это внутренний враг Украины. Впоследствии президент в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по подготовке законопроектов о ликвидации МСЭК. Так, 1 ноября Кабмин одобрил законопроект №12178, разработанный Минздравом.

Проектом закона предусматривается, что вместо установления инвалидности отныне будет осуществляться оценка повседневного функционирования личности. А вместо МСЭК будут работать экспертные команды по оценке повседневного функционирования лица, которые будут созданы при кластерных и надкластерных учреждениях здравоохранения.

Как будет работать обновленный МСЭК

Процедура такой оценки будет происходить в электронном порядке по электронному направлению лечащего врача.

"Все сведения будут автоматически попадать в Единую информационную систему социальной сферы и полностью исключать человеческий фактор, являющийся предохранителем коррупционных злоупотреблений", — пояснила ТСН.ua Марина Бекало.

Врачи экспертной команды до момента оценки не будут знать имени пациента, а пациент — имен врачей.

Кого проверят после ликвидации МСЭК

Выводы МСЭК, выданные до 31 декабря 2024 года, действуют.

Статус лиц, которым была установлена инвалидность, сохраняется на период его действия и является основанием для оформления или продления прав, статусов, льгот, пенсий, пособий, компенсаций, надбавок, других социальных гарантий.

Для тех, у кого статус лица с инвалидностью бессрочен, этот статус продолжает бессрочно сохраняться за таким лицом.

“Лица с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, должны пройти оценку уже по новой процедуре. Те лица, которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения экспертной команды, но не позднее 1 июля 2025 года”, — отметила Марина Бекало.

Мужчины с II или III группой инвалидности

В то же время мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена ІІ или ІІІ группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны в период с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025 года пройти оценку по новым правилам.

“Всех других лиц или лиц, направление которых на проведение повторного осмотра или оценивания невозможно по основаниям, определенным КМУ (например, в связи с ведением боевых действий, оккупации), такая оценка переносится на срок после прекращения или отмены военного положения, но не позднее 6 месяцев после его прекращения или отмены", – рассказала Марина Бекало.

Напомним, мужчины с ІІ и ІІІ группой инвалидности должны пройти повторный осмотр: новые правила.

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