В Украине люди собственноручно восстановили уникальный памятник архитектуры: фото, видео

Школа Сластиона

Украинка, которая уехала от войны в Британию, финансировала восстановление школы, которая является уникальным архитектурным памятником в своем селе на Полтавщине. Речь идет о школе по проекту Афанасия Сластиона. Это — архитектор, график и художник, который иллюстрировал произведения Шевченко. Все село объединилось и своими силами восстановили этот памятник архитектуры, которому более 100 лет.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Ирины Маркевич.

Как в селе восстановили исторический памятник

В Старом Хуторе осталась сотня жителей. И именно они своими силами спасли сооружение от разрушения. Это сооружение с башней рассыпалось у всех на глазах. То, что это школа с уникальной историей помнят только старожилы.

Пан Федор ходил сюда в трехлетку во время Второй мировой. Когда сюда перестали ходить дети, местные точно уже не помнят. Долгое время здесь был магазин. Он закрылся в 2000 годах. Начал крошиться крыльцо, стены пошли трещинами, потекла крыша.

Этот уникальный архитектурный памятник мог вскоре исчезнуть. Его возрождение связано с Ириной. Старый Хутор — родное для нее село. Здесь живет ее бабушка. Когда началась война с 3-летним сыном Максимом и 5-летней дочерью Анной, они выехали в Британию. Быстро обустроились и интегрировались в новую жизнь. Но моральное состояние, говорит Ирина — было ужасным.

«Живя за границей тебя преследуют такие ностальгические моменты. Ты скучаешь по Родине, однажды я открыла Википедию о своем селе и там было это здание и, честно говоря, у меня выступили слезы, это был переломный момент», — говорит она.

Ирина из заграницы позвонила руководительнице местного клуба — Оксане и предложила попробовать спасти старинное здание. На том конце телефона наступила пауза.

Сначала на помощь Оксана позвала участниц местного певческого коллектива.



«Надо помощь и мы все у нас так в селе заведено, если надо помощь собирается все село», — говорит она.

Затем присоединились, те кто смотрели на этот проект скептически. Местные власти помогли с мастерами, которые перекрыли дыры в крыше, восстановили печку, застеклили окна. Все остальное делало целое село вместе.

Ирина из-за границы оплачивала чеки из магазинов. Но во сколько обошлись все строительные работы — не признается. Но каждый следующий шаг в восстановлении, каждое следующее фото, которое она получала из родного села — спасали ее в эмиграции.

Так, не имея никаких навыков в реставрации, жители села восстановили памятник национального значения 100-летней давности. О том, что школа является уникальным архитектурным памятником — узнали как раз в процессе реставрации.

Что известно о школах Сластиона

Сто лет назад такие школы были масштабным архитектурным ноу-хау. Их спроектировал Афанасий Сластион — архитектор, график и художник, который иллюстрировал произведения Шевченко. Школы в стиле украинского модерна строились в Лохвицком земстве на Полтавщине. Шестиугольные окна, башни, декор на стенах в виде вышиванки — эти узоры коллекционировала подруга Сластиона — Елена Пчилка. Мать Леси Украинки родом из Полтавщины.

Их так называли — школы-вышиванки. Сейчас в некоторых до сих пор учатся дети.

Кроме того, что все проекты Сластиона имели характерный стиль, они построены на века.

Такая школа есть в селе Млыны. Учительница истории, Татьяна Карась, собирала данные по крупицам. Сам Сластион хотел, чтобы школы были центрами культуры и науки, чтобы не только церковь, но и школа в селе играла ведущую роль.

Школы закрывались из-за нехватки детей, в них размещались библиотеки, их отдавали в аренду под магазины, склады, многие из этих помещений ныне пустуют.

Сколько всего школ было построено по проекту Афанасия Сластиона точно не известно. Активисты сегодня насчитали 53 такие школы, 4 — не сохранились, они полностью разрушены и не дошли до наших дней, а часть находится в упадке, как школа в селе Шевченково.

Крыша обвалилась внутрь. Школа находится в селе, где живет один человек.

Однако немало уникальных школ Сластиона, еще можно спасти, хотя бы просто законсервировав здания, говорит Ирина.

И опыт села Старый Хутор подтверждает, что усилия не напрасны. В отремонтированное здание переезжает певческий коллектив. И вообще — это помещение становится центром села, где ничего не ремонтировалось несколько десятков лет. Здесь собираются проводить мастер-классы, смотреть вместе кино.

Сама Ирина только за 3 дня до встречи с ТСН вернулась с детьми из Британии в Украину. Их дом в Киеве, но из-за массированных обстрелов, жить они собираются на хуторе. Здесь у них простой сельский дом. Семья обустраивается. Сразу купили щенка.

Здесь нет больницы, аптеки, магазина, школа в соседнем селе. Но зато есть семья, прабабушка, украинский язык. Это ценится совсем по другому, когда на 3 с половиной года ты оторван от дома, говорит Ирина.

Ирина записалась в местный коллектив и мечтает когда-то снять видеоверсию свадьбы по местным традициям. Сейчас она записывает каждое воспоминание своей 84-летней бабушки и верит, что у ее Старого Хутора есть будущее. По крайней мере своими руками крестьяне восстановили то, что разрушалось десятилетиями.

