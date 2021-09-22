В Украине массово изымают из продажи некачественные детские игрушки: что скрывается за красивыми забавками

В Украине массово изымают из продажи некачественные детские игрушки: что скрывается за красивыми забавками

С начала года изъято более 70 тыс. товаров для детей.

Детские игрушки возглавляют список опасной продукции. Госпродслужба обнаружила 72 тыс. товаров по всей Украине, которые не соответствуют стандартам. Сумма штрафов за восемь месяцев предпринимателям-нарушителям составляет 22 миллиона гривен.

"Сниданок з 1+1" решил провести игрушечный рейд. На что обращать внимание при покупке игрушки и что скрывается за красивыми товарами — в сюжете.

Например, во Львове трехлетний мальчик проглотил игрушечные магниты, которые продырявили кишечник. Опасная игрушка попала на украинские прилавки. Содержание свинца в ней в 164 раза превышает норму. Интерактивные фигурки лягушек завезли в Украину из Китая.

Много сейчас некачественных детских игрушек в украинских магазинах. "Сныданок" решил проверить вместе с исполнительным директором Украинской Ассоциации игрушек Натальей Иваненко.

В одном из магазинов обнаружили игрушки, которые не имеют маркировки. Впрочем, по украинскому законодательству, такие игрушки в не должны продаваться. Например, кот за 370 гривен не имеет информации. А мягкие игрушки, по законодавстовом, вернуть в магазин невозможно. Специалистка советует при покупке следующее: "Смотрим, как зафиксированные глаза, нос — приклеен или пришит. Лучше, чтобы он был пришит. Важно и качество материалов. Если будет очень сильно вылезать ворс, то ребенок может вдохнуть и это повлечет удушье".

Осторожно, подделки: как выбрать качественные игрушки

Искали качественную игрушку с Натальей Иваненко долго. Натолкнулись на модный нынче антистресс pop it. На нем увидели долгожданную маркировку: название, есть предупреждение, производитель, импортер, контакты и номер телефона.

Когда выбираете игрушку, на ней обязательно должна быть информация на украинском языке: название и возрастное назначение, адрес производителя, инструкуция и знак-трехлист: он означает, что при изготовление придерживались всех стандартов.

Если этого нет, то специалисты советуют обращаться в Госпродслужбу. "Едем на такие объекты. Можем отбирать образцы продукции и проводить лабораторное измерения. Если будет обнаружено нарушение, то такая продукция изымается", — пояснила Наталья Иваненко.

Штраф для предпринимателя зависит от количества товаров и видов нарушений. Начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан говорит, что люди обращаются очень редко. Обычно опасные игрушки изымают благодаря плановым проверкам и обращением общественных организаций.

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