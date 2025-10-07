В Украине майор ПВО получил суровое наказание: что произошло

В Украине наказали майора ПВО / © ТСН.ua

Реклама

В Украинек 2 годам служебного ограничения с отчислением в доход государства 10% из суммы денежного обеспечения приговорили майора ПВО. Военного обвинили в том, что он оставил без присмотра свой пистолет 1939 года выпуска.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

По данным суда, майор ПВО получил пистолет 1939 года выпуска, стоимостью 1 551,73. Однако он потерял его.

Реклама

На суде военный вину признал. Он отметил, что ему нужно было ехать на лечение и он не имел времени, чтобы сдать оружие, а потому оставил его под подушкой в месте дислокации воинской части, а когда вернулся, то пистолета уже не было. Майор отметил, что уже возместил части убытки в 10-кратном размере и просил строго его не наказывать.

Суд установил, что убытки военный таки возместил и то, что он неоднократно находился на лечении по состоянию здоровья.

Однако майора признали виновным по ч.3 ст.413 Уголовного кодекса Украины. Его приговорили к 2 годам служебного ограничения с отчислением в доход государства 10% из суммы денежного обеспечения.

Напомним, 54-летний мужчина получил повестку и более 2 лет избегал мобилизации