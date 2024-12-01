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В Украине меняют правила эксплуатации многоэтажек: к чему готовиться

В Украине меняют правила эксплуатации многоэтажек: к чему готовиться

В Украине внедряют систему управления многоквартирными домами/Коллаж ТСН.ua

По мнению Олега Попенко, сначала нужно преодолеть коррупцию и рейдерство.

В Украине планируется изменить правила управления многоквартирными домами. Кабмин утвердил постановление о реализации экспериментального проекта по созданию, внедрению и обеспечению функционирования Системы управления многоквартирными домами (СУМД).

Экспериментальный проект планируют внедрить за два года, до конца 2026 года.

Планируется, что вся информация о многоквартирном доме и деятельности ОСМД будет содержаться в единой электронной системе Наш Дом. Владельцы квартир будут иметь актуальную информацию о своем жилье, а также примут участие в собраниях и голосованиях онлайн.

В то же время ОСМД и управляющие будут сохранять решения и документы о доме в защищенных цифровых хранилищах. Также они смогут отчитываться о своей работе на сайте.

Что известно о новой системе?

Внедрением новой системы будет заниматься Министерство развития общин и территорий Украины Там отмечают, что информационно-коммуникационная СУМД будет выполнять следующие задачи:

  • по внедрению унифицированного и цифровизированного подхода при управлении многоквартирными домами;
  • расширение доступа к информации о техническом состоянии общего имущества совладельцев многоквартирных домов;
  • внедрение инструментов для сбора информационных, аналитических и статистических данных, необходимых для принятия эффективных решений в процессе внедрения жилищной политики, как внутри отдельной территориальной общины, так и на государственном уровне.

"Система управления многоквартирными домами (СУМД) минимизирует негативное влияние "человеческого фактора" в подавляющем большинстве процессов управления многоквартирным домом, в том числе и в проведении собраний совладельцев и обнародовании протоколов заседаний. Кроме того, за счет цифровизации процессов делается невозможной коррупционная составляющая", – отмечают в Министерство развития общин и территорий Украины.

Что изменит внедрение СУМД / © Freepik
Что изменит внедрение СУМД / Фото: Freepik

Там добавляют, что на государственном уровне внедрение и развитие СУМД является важной составляющей реформы жилищной политики.

Постановлением о внедрении Системы управления многоквартирными домами, утвержденной Кабмином, указано, что в процессе внедрения определяются:

  • процедура и требования по наполнению и ведению системы управления;
  • структура системы управления;
  • полномочия держателя, администратора и технического администратора;
  • функциональные возможности системы управления и 11 электронных кабинетов и предполагается создание такого компонента системы управления как Реестр управления многоквартирными домами.

Также постановлением правительства предусмотрено, что при внедрении СУМД необходимо обеспечить взаимодействие с Единой государственной электронной системой в сфере строительства.

"Вся информация о многоквартирном доме и деятельности ОСМД будет содержаться в единой электронной системе Наш Дом. Владельцы квартир будут иметь актуальную информацию о своем жилье, а также будут участвовать в собраниях и голосованиях онлайн. А ОСМД и управляющие будут сохранять решения и документы о доме в защищенных цифровых хранилищах. А еще будут отчитываться о своей работе на сайте – больше никаких объявлений на дверях подъезда", – отмечают в правительстве.

Выйдут из социальных сетей на профессиональный уровень

ТСН.ua поинтересовался у эксперта, насколько эффективна новая система управления многоквартирными домами и собственно, что она изменит для жильцов.

По словам Олега Попенко, эксперта по вопросам ЖКХ, ему до конца непонятно, какие функции будет выполнять новая система управления многоквартирными домами, которую вводит правительство, если в каждом многоквартирном доме есть совладельцы, которые непосредственно за это отвечают.

Эксперт добавляет, что, по его мнению, речь идет об определенном мобильном приложении, которое должно облегчить принятие решений в многоквартирном доме.

"То есть люди с помощью этого мобильного приложения или какой-то компьютерной программы, которых, кстати, уже создано немало, смогут общаться между собой и принимать определенные решения. Сейчас для этого есть немало домовых чатов в Viber или WhatsApp. Думаю, что в правительстве просто хотят отойти от формально чата в социальных сетях и перейти к более официально-производительному. Но, как мне кажется, это абсолютно ошибочный путь", – рассказывает ТСН.ua Олег Попенко, эксперт по вопросам ЖКХ.

А может сначала побороть коррупцию и рейдерство?

Эксперт считает, что общение и принятие решений онлайн приведет к ухудшению ситуации в многоквартирных домах.

"В многоквартирных домах достаточно других, гораздо более существенных проблем – отсутствует система контроля за деятельностью управляющих, нет рычагов влияния на процессы, происходящие в многоквартирных домах. Из-за этого происходят рейдерские захваты помещений, процветает коррупция на уровне управляющих. И это не единичные случаи, их сотни или даже тысячи. Поэтому я очень сомневаюсь, что все эти острые проблемы можно решить только путем введения СУМД", – отмечает эксперт.

В Украине внедряют систему управления многоквартирными домами/Коллаж ТСН.ua / ©
В Украине внедряют систему управления многоквартирными домами/Коллаж ТСН.ua

Почему бы не создать Жилищный суд?

Олег Попенко убежден, что проблемы, возникающие при управлении многоквартирными домами в Украине, нужно решать, учитывая опыт других стран.

"В США для решения таких вопросов существует отдельный Жилищный суд, рассматривающий все дела, связанные с жилищными вопросами, начиная от аренды жилья (отношения между арендодателем и арендатором) в многоквартирных домах и заканчивая спорными вопросами, возникающими между совладельцами. Вот это нам нужно, как воздух. У нас практически отсутствуют судебные решения по рассмотрению таких дел, а спорных вопросов между совладельцами возникает за месяц десятки тысяч, только по Киеву", – отмечает эксперт.

Олег Попенко добавляет, что эти вопросы почему-то никого не интересуют из-за того, что у нас нет инстанции, куда можно было бы обратиться для их решения.

"Госпродпотребслужба – не может рассмотреть определенные вопросы, потому что у них нет полномочий и не хватает людей. Полиция – отказывается рассматривать заявления из-за их огромного количества, а НКРЭКУ отказывается рассматривать вопросы относительно тарифов. То есть решить проблемные вопросы совладельцам многоквартирных домов не с кем. Вся помощь от государства на этом заканчивается", – подчеркивает эксперт.

Есть ли у всех смартфоны?

Планируется, что СУМД будет помогать совладельцам во время выборов управляющего ОСМД и принимать важные решения. Для этого сейчас нужно потратить кучу времени, чтобы провести общее собрание, собрать жителей и проголосовать нужный вопрос. По новой системе все это можно будет быстрее делать благодаря голосованию в "Дії" или смартфоне.

Эксперт соглашается, что станет удобнее, но при этом предостерегает, что подобные вещи могут привести и к искажению результатов голосования.

"Возьмем, например, многоквартирный дом где-то на окраине небольшого городка, где люди живут в "хрущевке" и получают зарплату в 10 тысяч гривен. Я убежден, что ¾ людей, которые там проживают не знают, что такое смартфон, потому что большинство из них пенсионеры или имеют очень малые доходы. Как они будут голосовать? И главное, кто за них будет голосовать? Представьте себе, что по дому нужно будет принять срочное решение. Обязательно появятся "ходоки", которые будут обходить квартиры и просить проголосовать за нужный им вопрос. А потом у людей будут внезапно отбирать подвалы и чердаки, которые перейдут кому-то в собственность", – отмечает Олег Попенко.

Эксперт продолжает: "Вспомним 2018 год, когда в Ирпене неизвестный регистратор незаконно создал 38 ОСМД в домах, которые обслуживали управляющие компании Киева. Эти дома пришлось впоследствии возвращать через суд. И это в Киеве, а что происходит в регионах, просто трудно себе представить" .

Многоэтажка. / © pixabay.com
Многоэтажка. / Фото: pixabay.com

Исчезнут ли споры между совладельцами?

Олег Попенко сомневается, что благодаря появлению СУМД удастся убрать "человеческий фактор" и исчезнут злоупотребления, например, на выборах руководства ОСМД.

"Мне кажется, что разработчики этих нововведений ошибаются. Напротив, конфликты и недоразумения между совладельцами останутся, в этом можно убедиться в любом домовом чате Киева. Там пишут все, что вздумается и вопросы годами не решаются. Именно поэтому я убежден, что создание разнообразных онлайн механизмов никак не решит реальных проблем. К сожалению, у наших совладельцев жилья нет понимания, что они ответственны за свой дом", – отмечает Олег Попенко.

Надо побороть коррупцию

Эксперт добавляет, что существует еще одна огромная проблема – отсутствие контроля за всеми действиями управляющих компаний, частных и коммунальных жэков, которые придумывают собственные правила и условия для жильцов домов. Особенно это заметно в Киеве.

"По сути ОСМД в столице тоже стали инструментом коррупции, которыми до этого были коммунальные жэки. Они используют бюджетные средства – программы 70 на 30, когда людей в Киеве разводят на установке солнечных панелей на крышах домов. Ничего не меняется. 90% жителей ОСМД не понимают, за что именно они голосуют на собраниях. Единицы докапываются до сути вопроса. Остальные голосуют, как им посоветуют соседи или как "подскажут" доброжелатели за какой-то подарок", – отмечает Олег Попенко.

Установить солнечную электростанцию на крыше многоквартирного дома можно через 2-3 месяца / © ТСН
Установить солнечную электростанцию на крыше многоквартирного дома можно через 2-3 месяца / Фото: ТСН

Как пробудить ответственность у владельцев дома

Эксперт подчеркивает, что у нас совсем не выстроена система ответственного владельца многоквартирного дома, о которой 10 лет только рассказывают чиновники, но ничего не делают, чтобы эта ответственность наконец-то появилась.

"Многие не знают, что по закону, последняя компания, которая передает дом совладельцам для создания ОСМД, обязана выполнить в нем капитальный ремонт, то есть полностью его восстановить и только потом передать. Но, к сожалению, этого никто не делает, людей просто обманывают. А вопрос ремонтов "падает" на самих совладельцев, у которых на это нет средств", – отмечает Олег Попенко.

В 2020 году опрос Минрегиона показал, что 73% жителей были готовы платить ежемесячно на ремонт многоквартирного дома в Киеве не более 500 гривен. Хотя в среднем из квартиры площадью 50 квадратных метров, нужно собрать на капитальный ремонт в многоквартирном доме где-то до 10 тысяч долларов. Выходит, для того чтобы получить необходимую сумму на капитальный ремонт нужно 68 лет. У людей физически нет таких средств.

На многоэтажках начали устанавливать солнечные панели! Для ОСМД дают деньги!

На многоэтажках начали устанавливать солнечные панели! Для ОСМД дают деньги!

Почему СУМД только для ОСМД

"Чтобы как-то изменить ситуацию нужно вносить немало изменений в законы, увеличить количество программ по модернизации жилищного фонда, потому что, например, одна программа в Киеве по энергоэффективности, отнюдь не решает этого вопроса. Это надо исправлять. Поэтому, лично для меня, инициатива правительства по введрении СУМД – имеет исключительно предвыборный привкус, чтобы снова понравиться людям", – утверждает Олег Попенко.

Он подчеркивает, что новая система управления многоквартирным домом, в большинстве своем, может быть реализована только через ОСМД, так как в доме, обслуживаемом коммунальным или частным жэком, это приложение не станет инструментом для принятия решений. Там, мягко говоря, вообще не обращают внимание на то, что реально происходит с домом.

Где может начаться эксперимент

Пока неизвестно, в каком городе будет стартовать эксперимент по внедрению СУМД.

"Сомневаюсь, что это будет Киев, из-за определенных политических противостояний между мэром и центральной властью. В Харькове тоже вряд ли, потому что там большинство жэков коммунальные, а система ОСМД не развита. Поэтому таким городом может стать Львов, где очень мощное сообщество совладельцев многоквартирных домов и лояльный к власти мэр. Поэтому вполне возможно, что этот проект начнут реализовывать во Львове", – подытоживает Олег Попенко.

Ранее ТСН.ua рассказывал о громком скандале вокруг дома в Киеве: подробности шокируют.

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