В Украине меняют правила мобилизации: кого это касается и как будут вручать повестки

С 1 августа в Украине изменяют порядок мобилизации. Срочники смогут добровольно мобилизоваться в ряды ВСУ и больше не ждать окончания срочной службы. Изменяется и система начисления выплат военным. Теперь будет четыре критерия для освобождения из рядов Вооруженных сил во время военного положения. А именно – достижение предельного возраста службы, состояние здоровья, семейные обстоятельства и вступление в законную силу обвинительного приговора суда. Изменятся и повестки к ТЦК – их будет три типа.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Дмитрия Святненко.

Директор ЖЭКа отомстил за штраф за парковку

Сергей – инспектор по парковке в одном из крупнейших районов Киева. Один из водителей, которого он оштрафовал, оказался директором местного ЖЭКа. Сначала он угрожал отключить воду, впоследствии вручил Сергею повестку в военкомат.

"Он ходил по соседям, сказал моим родителям, что меня из ЖЭКа ищут. Он выяснил мой адрес проживания и пытался мне вручить повестку. И тут я узнаю, что это мой любимый нарушитель", — говорит Сергей.

Общение коммунальщиков попало на нагрудную камеру парковщика. Из диалога выяснилось, что таким образом директор ЖЭКа пытается отомстить парковщику за штрафы. Не считался он даже с документами об отсрочке, которые ему демонстрировал Сергей.

Ситуация, которая произошла между парковщиком и директором ЖЭКа недопустима, говорят военные. Повестка не может быть ни личной местью, ни наказанием за проступок.

Но отмечают, что по правилам мобилизации директор ЖЭКа имел право эту повестку вручить. Время и место вручения также не имеют особого значения. В законе четко не указано, где повестки вручать можно, а где запрещено.

Изменения правил вручения повесток

С первого августа правила вручения повесток изменят. Официально это три этапа – по ним и будут отличать повестки. Первая – для уточнения данных. Она необходима для обновления информации о составе семьи, состоянии здоровья, месте работы и т.д. Вторая – повестка на прохождение военно-врачебной комиссии. Она обязывает пройти медобследование. После в учетной карточке будет указана пригодность, непригодность или ограниченная пригодность к военной службе. И, наконец, третий тип – это мобилизационное предписание. Вручается военнообязанному после прохождения медкомиссии, если он признан годным к прохождению службы.

Что говорят юристы

Юристы обращают внимание, что все те массовые облавы с насильственным вручением повесток, которые регулярно попадают на видео – это превышение властных полномочий. Но отмечают – это вынужденный шаг. Пока план мобилизации не выполнен.

"Как просто патруль останавливает человека на улице, проверяет у него данные и вручает повестку. Это по моему мнению, и по мнению моих коллег абсолютно неправильно, но подчеркиваю – это вынужденный шаг", — говорят юристы.

Чем закончилась история с инспектором парковки

В случае с инспектором по парковке и директором ЖЭКа Сергей пришел в военкомат и подтвердил свою "бронь". Сам директор ЖЭКа, пытавшийся вручить повестку, о конфликте говорить он не захотел.

И военные, и юристы, и эксперты призывают не бояться ТЦК и помнить, если у человека есть причины получения отсрочки, нужно об этих причинах сообщить.

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Напомним, в Тернопольской области мужчина отказался от мобилизации, принеся обратно в военкомат повестку. За это его приговорили к трем годам лишения свободы.

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