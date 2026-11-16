В Украине меняют правила оплаты налогов: эксперты предупредили о рисках

НДС для ФЛП меняется - что ждет бизнес и цены / © ТСН

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Верховная Рада приняла закон №16037-д, изменяющий правила администрирования налога на добавленную стоимость (НДС). Теперь у бизнеса появляется возможность представлять декларации раз в квартал вместо ежемесячно, а также автоматически заполнять части налоговых документов. Будет и повышение порога для отдельных документальных внеплановых проверок со 100 тыс. до 1 млн. грн. Основные положения, по предварительной информации, должны заработать с 1 января 2027 года.

Эксперты по налогам ответили ТСН.ua, действительно ли эти изменения должны облегчить жизнь предпринимателям и не возникает ли риск повышения цен для покупателей.

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НДС для ФЛП: что именно изменится

Да, закон не означает, что все ФЛПы автоматически становятся плательщиками НДС. Речь идет об упрощении администрирования налога для предпринимателей и компаний, уже имеющих статус плательщиков НДС или работать в таком статусе в соответствии с законодательством. Одним из главных изменений становится возможность выбирать отчетный период.

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«В настоящее время плательщики НДС подают декларации ежемесячно, то есть 12 раз в год, а после вступления в силу новых правил можно будет выбрать квартальную отчетность — четыре декларации в год», — объясняет ТСН.ua налоговая консультантка Александра Томашевская.

Для перехода на квартальный период необходимо будет подать заявление в установленный срок. Для предпринимателей, уже являющихся плательщиками НДС, предусмотрена подача заявления за 15 дней до начала квартала. Изменять отчетный период можно будет не чаще одного раза в год.

«Еще одно новшество — предварительное автоматическое заполнение деклараций и налоговых накладных в электронном кабинете. Система будет использовать информацию, уже имеющуюся у налоговой службы. Предпринимателю будет проверять сведения и подать документы», — отмечает Томашевская.

Также закон предусматривает возможность составлять одну сводную налоговую накладную за месяц для операций по поставке товаров или услуг неплательщикам НДС, в том числе в случаях, когда оплата поступает вперед.

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Изменяется и порог, связанный с одним из оснований для назначения документальной внеплановой проверки. Если раньше речь шла об отрицательном значении НДС или заявленном бюджетном возмещении от 100 тыс. грн, то теперь этот показатель повышают до 1 млн грн.

В то же время, это не означает, что налоговая вообще не сможет проверять предпринимателей с меньшими суммами. Остальные предусмотренные законом основания для проверок остаются.

В частности, адвокат, арбитражный управляющий Сергей Литвиненко считает, что нововведения могут снизить административную нагрузку на бизнес.

«Плюсы очевидны: меньше отчетов и меньше времени на бумаги, меньший шанс ошибиться или упустить срок, а для бизнеса с возмещением НДС меньше нервов из-за проверок на небольшие суммы», — объясняет он в комментарии ТСН.ua.

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Однако, по словам адвоката, предпринимателям не следует воспринимать квартальную отчетность как отмену других налоговых обязанностей.

«Квартальная отчетность не упраздняет обязанности вовремя регистрировать налоговые накладные. За просрочку штрафы остаются», — отмечает Литвиненко.

Он также советует не забывать о финансовом планировании: если декларацию подавать раз в три месяца, сумма налоговых обязательств к уплате может накапливаться. Поэтому деньги на налог нужно откладывать регулярно, а не ждать завершения квартала.

Действительно ли ФЛП станет проще работать с НДС

Адвокат, советник адвокатского объединения LESHCHENKO & PARTNERS Сергей Заянчуковский в то же время обращает внимание на сокращение количества деклараций и автоматизацию подготовки налоговых документов, что, по его мнению, должно уменьшить объем административной работы для предпринимателей. Однако он отмечает, что повышение порога для отдельных проверок не означает отмены налогового контроля.

«То есть речь не об ограничении всех налоговых проверок, а только об одном из предусмотренных законом оснований для их проведения. Налоговая служба по-прежнему сможет проверять предпринимателей и компании при наличии других законных оснований независимо от указанного порога», — объясняет адвокат.

Отдельно он обращает внимание на дополнительные требования к налоговым накладным для определенных категорий бизнеса. В частности, речь идет о необходимости указывать VIN-коды транспортных средств.

«Таким образом, несмотря на общее упрощение администрирования НДС, отдельные нововведения могут потребовать от бизнеса дополнительных затрат на адаптацию учета и подготовку документов», — отмечает Заянчуковский.

То есть сокращение количества деклараций не обязательно означает, что ведение налогового учета станет дешевле для каждого предпринимателя. Многое будет зависеть от количества операций, особенностей деятельности и того, насколько сложно будет адаптировать внутренние процессы к новым требованиям.

Автозаполнение деклараций: почему предпринимателям не советуют полностью доверять налоговой

Отдельные оговорки по автоматизации высказывает налоговая экспертка Александра Томашевская. По ее мнению, сама идея предварительного заполнения документов может быть полезна, однако механизм еще нуждается в доработке.

Она обращает внимание на то, что предприниматели без достаточного опыта могут воспринять автоматически сложившуюся декларацию как уже проверенный и достоверный документ.

«Есть риск того, что люди, которые не разбираются в отчетности и в последствиях неверных отчетных форм, они могут подумать, что раз Налоговая сама это все затянула из кабинета по своим данным, то это уже есть достоверный отчет», — объясняет эксперт.

По ее словам, автоматическое заполнение не гарантирует правильность всех сведений.

«Одним словом, я не очень доверяла бы автозаполнению», — предостерегает Томашевская.

Это немаловажный момент и для тех предпринимателей, которые планируют самостоятельно вести учет. Даже если система будет подставлять часть информации, ответственность за правильность налоговой отчетности будет оставаться на налогоплательщике.

Одна накладная за месяц: где могут возникнуть ошибки

Еще одно нововведение, которое вызывает вопросы у эксперта, — возведенная налоговая накладная за месяц.

Идея состоит в том, чтобы предприниматель, в течение месяца продающий товары или услуги неплательщикам НДС, мог не оформлять отдельную накладную на каждую операцию, а свести их в один документ.

Однако на практике ситуация может быть более сложной. Например, ФЛП получает платежи от разных клиентов: физических лиц, других предпринимателей и компаний. Иногда человек сначала оплачивает услугу по личной карточке, а затем просит оформить документы на юридическое лицо.

Если общая накладная уже зарегистрирована, такую операцию придется корректировать и оформлять отдельно.

«То есть это нужно корректировать эту накладную, извлекать неправильно зарегистрированную сумму и регистрировать на отдельную сумму для отдельного субъекта», — объясняет Томашевская.

Очередная проблема для предпринимателей кроется в правиле первого события.

«Налоговая накладная составляется по тому событию, которое произошло раньше: получение оплаты или отгрузка товара», — говорит консультант по налогам.

Так, если предприниматель не ведет детального учета платежей и поставок, есть риск повторного учета одной операции.

«Если неправильно вести учет, или, скажем так, небрежно вести учет, то система не распознает первое событие и она может полностью удваить: распознать оплату заказа как первое событие, а затем отгрузку заказа как первое событие», — предостерегает эксперт. и отмечает, что ошибка может привести к некорректному формированию налоговой накладной и удвоению суммы НДС.

Поэтому, по словам Томашевской, предпринимателям все равно понадобится специалист, контролирующий учет.

«Я только вижу, что может это и не плохо, но это не какая-то такая волшебная таблетка, которая, например, решит все вопросы ФЛП по НДС», — заключает она.

Квартальная отчетность или ежемесячная: что выгоднее для ФЛПов

Возможность подавать декларации раз в три месяца выглядит привлекательной, прежде всего, для предпринимателей с небольшим количеством операций. Однако для бизнеса, постоянно работающего с компаниями — плательщиками НДС, такая модель может создавать дополнительные сложности.

Томашевская считает, что выбор будет зависеть от интенсивности работы и структуры клиентов.

«Если у тебя B2B и у тебя есть контрагенты плательщики НДС, то отчетность должна быть ежемесячной», — отмечает эксперт.

Она объясняет: квартальная отчетность может создавать конфликт между разными налоговыми процедурами. Например, ФЛП регистрирует налоговую накладную для своего покупателя, но собственную декларацию будет подавать только через три месяца.

«То есть фактически может быть проблема создана у моего покупателя, если я выбираю не тот отчетный период», — объясняет Томашевская.

Еще более сложная ситуация может возникнуть, если налоговую накладную заблокируют. Предпринимателю придется объяснять налоговые обстоятельства сделки и добиваться ее разблокирования, тогда как отчетность за соответствующий период еще не подавалась.

Эксперт не считает, что квартальный период автоматически облегчит работу всем предпринимателям. Более того, она обращает внимание, что подготовка документов сразу за три месяца может быть сложнее, чем регулярное закрытие учета ежемесячно.

«За месяц делать легче и это больше, если бы, как сказать, знаете, за три месяца делать сводную финансовую учетную работу, то я была в большом стрессе по сравнению с месячным сроком», — говорит Томашевская.

В то же время квартальная отчетность может быть удобной для ФЛП с небольшим количеством операций, преимущественно работающих с конечными потребителями.

Возрастут ли цены на товары и услуги из-за изменения НДС

Между тем, для покупателей главное, не переведет ли бизнес дополнительные расходы на налоговое администрирование в стоимость товаров и услуг.

Как отмечают эксперты, принятие закона №16037-д не означает повышения ставки НДС или автоматического удорожания продукции. Основные изменения касаются порядка отчетности, оформления налоговых и отдельных процедур налогового контроля. Поэтому говорить о неизбежном росте цен из-за этого закона оснований нет.

Однако влияние на расходы предпринимателей может быть разным. Если автоматизация действительно сократит время на подготовку документов, а квартальная отчетность будет удобна конкретному бизнесу, это может уменьшить административные расходы. Теоретически это создает предпосылки для экономии, но не гарантирует понижения цен для покупателей.

В то же время, если предпринимателю придется привлекать бухгалтера для проверки автоматически сформированных документов, исправлять ошибки или перестраивать учет, расходы могут не снизиться.

Александра Томашевская также обращает внимание, что НДС — это не та система, в которой можно обойтись без должного документального учета.

«Фактически, ФЛП плательщик НДС — это фирма, которая прикидывается ФЛП», — отмечает эксперт.

Станет ли проще получать возмещение НДС

«Отдельный вопрос — повышение со 100 тыс. до 1 млн грн порога, связанного с одним из оснований для документальной внеплановой проверки», — отмечает Томашевская.

Для бизнеса, заявляющего бюджетное возмещение, это может означать меньше рисков назначения именно такой проверки из-за суммы возмещения или отрицательного значения НДС. Но надеяться, что теперь налоговая будет скорее возвращать деньги, не стоит.

Консультантка отмечает, даже если сумма возмещения не достигает установленного порога, это не гарантирует отсутствие контроля.

«Бюджетное возмещение в целом тщательно проверяется, и если у налоговой есть малейшие сомнения в сомнительности плательщика, они денег не дадут», — объясняет она.

По словам эксперта, налоговая может интересоваться даже относительно небольшими суммами возмещения. Она приводит пример предпринимателей, которые заявляли до возвращения 98 тыс. грн, рассчитывая, что сумма менее 100 тыс. грн поможет избежать дополнительного контроля.

Мы думали, что проверка не пройдет и налоговая возместит. Неправда», — вспоминает Томашевская и добавляет, что при больших суммах контролировать могут не только документы, но и фактическую деятельность предприятия наличие товаров на складах, помещений и персонала. Поэтому повышение порога не следует воспринимать как гарантию более быстрого возврата НДС.

Что делать предпринимателям до вступления в силу закона

Эксперты советуют не спешить изменять порядок работы до того, как новые правила официально вступят в силу. После этого предпринимателям придется оценить, какой отчетный период соответствует их модели бизнеса.

В частности, Сергей Литвиненко советует учесть количество сделок, наличие бюджетного возмещения и возможности для своевременной уплаты налога.

Если операций немного, а регулярного возмещения НДС нет, квартальная отчетность может быть более удобной. Если же предприниматель активно работает с плательщиками НДС, имеет много операций и регулярно заявляет возмещение, ежемесячный период может оказаться более практичным.

Александра Томашевская также рекомендует не воспринимать квартальную отчетность как универсально лучший вариант. По ее оценке, для интенсивного бизнеса регулярное закрытие учета может быть проще, чем накопление документов за три месяца.

«Меньшее количество деклараций не отменяет обязанности вести полный учет операций, правильно оформлять налоговые накладные и своевременно уплачивать налоги», — говорит эксперт.

Напомним, ранее ТСН.ua разобрал случай, когда жена помогала мужу в магазине, а ФЛП получил штраф 125 тыс. грн . Эксперты объяснили, можно ли помогать родственникам в семейном бизнесе на постоянной основе и каковы риски такого дела.

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