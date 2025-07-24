В Украине мгновенно придумали бизнес на саранче: что известно

Нашествие саранчи на юг Украины / © pixabay.com

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Во время нашествия саранчи на Запорожье, Запорожскую и ряд других областей некоторые украинцы решили использовать ситуацию в свою пользу.

На днях на одной из популярных интернет-платформ бесплатных объявлений появилось объявление, автором которого является житель Коммунарского района Запорожья, который предложил владельцам рептилий живую, засушенную и замороженную саранчу по цене от 10 до 15 грн за штуку.

Как известно, именно в Коммунарском районе Запорожья на днях профильные специалисты главного управления Госпродпотребслужбы в Запорожской области объявили особый режим из-за массового нашествия этого насекомого-вредителя.

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По официальным данным, в начале недели ориентировочная площадь заражения вредителем в Коммунарском районе составила 2991,6 га.

Позже на платформе бесплатных объявлений появились другие пропозиции, где жители Запорожья также предложили саранчу. Цены на насекомое колеблются от 9 до 15 грн за штуку, авторы подчеркивают, что действует только самовывоз.

Напомним, что на Запорожье происходит настоящее нашествие саранчи.

Кроме того, саранча добралась уже и до Днепропетровщины, где также вредит урожаю.

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