В Украине минус резко изменится на плюс: народный синоптик рассказал, когда придет потепление

В Украину после морозной погоды снова придет существенное потепление.

Об этом ТСН.ua сообщил народный синоптик Станислав Щедрин.

Так, по его прогнозу, уже с 15 декабря во всех регионах страны ожидается резкое потепление и дожди вперемешку с мокрым снегом.

"С 15 декабря температура воздуха в Украине поднимется до +3+8 градусов. На западе и севере будет немного холоднее – до +2+4 градусов", — отметил синоптик.

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В то же время Щедрин уточнил, что потепление продержится в Украине до 20 декабря, после чего — с 20-22 декабря снова вернутся морозы до минус 5-11 градусов.

Прогноз на зиму 2022-2023

Напомним, ранее Станислав Щедрин отмечал, что эта зима в Украине будет преимущественно теплой и богатой на осадки. В Укргидрометцентре также сообщали о теплой зиме 2022-2023. В то же время синоптики также отмечали, что периоды с сильными морозами также будут, однако они будут кратковременными, а морозы ударят на уровне минус 15-20 градусов.

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