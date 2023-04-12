В Украине мобилизуют студентов, несмотря на отсрочку: адвокат объяснил, как действовать в таких случаях

Что делать студентам, если вручили повестку и кого не должны мобилизовать во время учебы.

Студент четвертого курса дневной формы обучения харьковского вуза обратился в суд из-за того, что военкомат издал приказ о его мобилизации, несмотря на право на отсрочку на время обучения. Молодой человек утверждает, что предоставил представителям территориального центра комплектования (Ужгородский РТЦК и СП) военный билет, однако они все равно зачислили его в штат воинской части на должность пулеметчика.

В материалах дела говорится, что студент также обратился с рапортом об освобождении с военной службы, но он не был рассмотрен командованием. В результате суд признал противоправным приказ командира воинской части и отменил его. Адвокат Ростислав Кравец объяснил ТСН.ua, как действовать студентам в таких случаях и кого не должны мобилизовать во время учебы.

Кого не мобилизуют во время учебы

В тексте статьи 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации говорится о праве на отсрочку для лиц, получающих образование на дневной форме обучения. Так, призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат: соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажисты, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной формам получения образования. На заочников отсрочка не распространяется.

Отметим, что студент может добровольно мобилизоваться, даже если у него есть отсрочка от мобилизации.

Почему военкомат в Ужгороде мобилизовал студента

Адвокат Ростислав Кравец объяснил ТСН.ua, что проверка будущих военнослужащих входит в компетенцию центров комплектования. Если Ужгородский РТЦК и СП не нашел оснований для предоставления гражданину отсрочки, то у воинской части нет оснований для незачисления его в списки личного состава.

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"При этом студент сообщал, что он учится на дневной форме обучения. Однако сейчас мы видим, что центр комплектации говорит, что они якобы ничего не знали, и никоим образом никто и ничего не сообщил. В этом очень большая проблема. Есть вопросы к самому руководству и должностным лицам этого центра комплектации, что они это не проверили, несмотря на то, что этот человек не достиг 27 лет", — отметил адвокат.

Как действовать студентам в случае получения повестки

В случае, если студент получил повестку, ему необходимо сразу предоставить военкомату письменное заявление на отсрочку от мобилизации и добавить к нему копии документов, подтверждающих его обучение на дневной форме в высшем учебном заведении, объяснил адвокат.

"Бывают случаи, когда военкоматы не принимают никаких заявлений, поэтому лучше направить такое заявление официальным письмом с описанием на адрес этого центра комплектации. Подать заявление с просьбой дать отсрочку и приложить непосредственно подтверждение того, что лицо учится в высшем учебном заведении на дневной форме", — рассказал ТСН.ua Кравец.

Если студент оказался в ситуации, подобной произошедшей в Ужгороде, ему желательно обратиться в Государственное бюро расследований, поскольку это их подследственность, добавил адвокат. Также можно уведомить Военную службу правопорядка о нарушении должностными лицами центра комплектации своих обязанностей, отметил Кравец.

Напомним, в Харьковской области также мобилизовали студента дневной формы обучения, несмотря на отсрочку. Молодой человек решил обжаловать приказ военкомата в суде, однако это не помогло. Суд решил, что права молодого человека нарушены не были.

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