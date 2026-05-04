В Украине суд запретил модели работать в ІТ-сфере: что она натворила
В Днепре вынесли приговор девушке, которая работала веб-моделью. Суд назначил испытательный срок и запретил работать в ІТ.
В Днепре к испытательному сроку приговорили модель, которая работала в веб-студии и транслировала видео интимного характера на специализированном сайте.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Днепра.
Вербовка и «онлайн-выступления»
Как установил суд, в мае 2024 года девушка узнала о существовании сайта, где пользователи платят за виртуальное общение с обнаженными девушками. Действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, которое арендовало помещение под веб-студию, девушка зарегистрировала профиль под псевдонимом.
«Подсудимая, находясь в режиме реального времени с посетителями указанного сайта, путем трансляции в режиме реального времени, обнажилась на камеру и демонстрировала свои половые органы», — говорится в материалах суда.
Искусствоведческая экспертиза подтвердила, что зафиксированные во время трансляции файлы действительно имеют порнографический характер.
Позиция обвиняемой
Девушка не оспаривала фактических обстоятельств дела и полностью признала свою вину. В суде она объяснила, что осознает противоправность своих действий.
«Подсудимая свою вину признала полностью, искренне раскаивалась и осознавая в полном объеме свои противоправные деяния и ссылаясь на отсутствие намерений в дальнейшем совершать подобное, просила не назначать ей наказание, связанное с лишением свободы».
Решение суда: запрет на ІТ и большие расходы
Суд учел «искреннее раскаяние» и отсутствие судимостей в прошлом. Действия квалифицировали по ч. 3 ст. 301 УК Украины (изготовление и распространение произведений порнографического характера по предварительному сговору группой лиц).
Согласно постановлению суда:
Девушка признана виновной и ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы.
На основании ст. 75 УК Украины она освобождена от отбывания наказания с испытательным сроком на 1 год.
Девушку лишили права занимать должности, связанные с ІТ-технологиями, или заниматься деятельностью по распространению информации на веб-ресурсах сроком на 1 год.
Осужденная должна уплатить в пользу государства 30 291 грн за проведение комплексных компьютерно-технических и искусствоведческих экспертиз.
Суд также засчитал девушке срок пребывания под домашним арестом во время досудебного расследования. Также приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в течение 30 дней.