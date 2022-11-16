В Украине могут начать отключать электроэнергию на 8 часов за раз – предупреждение от эксперта

Такая ситуация может занять неделю и больше.

Период отключения электроэнергии в Украине может возрасти вдвое – до шести-восьми часов за раз из-за вражеского массированного ракетного обстрела энергетической инфраструктуры.

Об этом аналитик энергетических рынков Максим Белявский сообщил в эфире программы "Сніданок з 1+1".

Он напомнил, что аварийные отключения электроэнергии нужны, чтобы сохранить управляемой энергосистему.

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"Время отключения, безусловно, увеличится, к этому нужно быть готовым. На мой взгляд, (время – ред.) может увеличиться с четырех часов, как в среднем сейчас, до шести-восьми, то есть вдвое", – сказал эксперт.

В то же время он отметил, что это временная ситуация.

"Это может длиться неделю, а может даже больше. Все будет зависеть от материалов и финансовых ресурсов, которые есть у энергоэксплуатирующих организаций", — добавил Белявский.

Чтобы энергетики как можно скорее починили и сбалансировали энергосистему, нужно уменьшить потребление электроэнергии и платить счета за него. Ведь очень необходимо наличие средств на соответствующем рынке, чтобы было за что покупать материалы для ремонтов.

В случае "мигания" света в квартире эксперт посоветовал сразу выключать все электроприборы из-за высокого риска выведения их из строя. Если есть возможность, следует использовать выравниватели напряжения.

Что будет с энергосистемой: эксперт энергетических программ Максим Белявский

Напомним, Россия 15 ноября устроила самый массированный обстрел энергосистемы с начала войны. Последствия могут иметь место и для соседних государств, предупредил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий предупредил, что украинцам нужно быть готовыми к существенным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряжены все устройства и павербанки.

Отметим, что 16 ноября во всех областях Украины используются плановые стабилизационные и аварийные отключения света.

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